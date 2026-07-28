    • 28 de julio de 2026 - 10:42

    Investigan la muerte de una bebé de un año en un accidente doméstico

    Habría sido hallada por familiares dentro de un balde con agua en el interior del domicilio.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una bebé de un año murió este domingo en Mar de Ajó en un trágico accidente doméstico que ahora es investigado por la Justicia.

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    El hecho provocó la conmoción de los habitantes de la mencionada localidad costera. Todo comenzó cuando la menor fue trasladada de urgencia al hospital municipal, al que ingresó sin signos vitales.

    Personal del nosocomio le realizó las maniobras de reanimación previstas para este tipo de situaciones, aunque no logró revertir el cuadro. Finalmente, se confirmó el fallecimiento.

    Conforme trascendió, la niña habría sido hallada por familiares dentro de un balde con agua en el interior del domicilio. A partir de esa situación se dio intervención a la fiscalía de turno, que dispuso la realización de una serie de medidas y peritajes en el lugar del hecho, además de la autopsia, cuyo resultado será determinante para establecer las circunstancias en las que se produjo el episodio.

    Mientras tanto, el expediente fue iniciado bajo la carátula de averiguación de causales de muerte, procedimiento habitual en este tipo de casos hasta tanto se completen las actuaciones judiciales y los estudios forenses.

    Por tratarse de una investigación en curso y con el objetivo de preservar la intimidad de la familia, las autoridades no difundieron la identidad de la víctima ni otros datos que puedan comprometer el desarrollo de la causa.

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