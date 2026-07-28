Tragedia en vacaciones: murió un niño al desbarrancarse el auto en el que viajaba junto a su familia

Murió un niño al desbarrancarse el auto en el que viajaba junto a su familia

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Un trágico siniestro vial conmociona a la provincia de Jujuy. Un niño de 11 años perdió la vida luego de que el automóvil en el que viajaba junto a su familia desbarrancara a la altura del kilómetro 30 de la Ruta Nacional 52, en el tramo que une las Salinas Grandes con la localidad de Purmamarca.

La familia, proveniente de la localidad bonaerense de Ezeiza, se encontraba realizando un recorrido turístico por la zona cuando ocurrió el hecho en las últimas horas. Por causas que aún se intentan establecer, el conductor perdió el control del vehículo, provocando el despiste y la posterior caída al precipicio.

El violento impacto derivó en un operativo de emergencia para asistir a los integrantes del vehículo: