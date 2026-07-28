    • 28 de julio de 2026 - 11:34

    Tragedia en vacaciones: murió un niño al desbarrancarse el auto en el que viajaba junto a su familia

    Hay otros dos niños internados en grave estado.

    Murió un niño al desbarrancarse el auto en el que viajaba junto a su familia

    Murió un niño al desbarrancarse el auto en el que viajaba junto a su familia

    Foto:

    Un trágico siniestro vial conmociona a la provincia de Jujuy. Un niño de 11 años perdió la vida luego de que el automóvil en el que viajaba junto a su familia desbarrancara a la altura del kilómetro 30 de la Ruta Nacional 52, en el tramo que une las Salinas Grandes con la localidad de Purmamarca.

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    La familia, proveniente de la localidad bonaerense de Ezeiza, se encontraba realizando un recorrido turístico por la zona cuando ocurrió el hecho en las últimas horas. Por causas que aún se intentan establecer, el conductor perdió el control del vehículo, provocando el despiste y la posterior caída al precipicio.

    El violento impacto derivó en un operativo de emergencia para asistir a los integrantes del vehículo:

    • Los menores: tras confirmarse el fallecimiento del menor de 11 años en el lugar, los otros dos niños que viajaban en el automóvil debieron ser trasladados de urgencia y permanecen internados en estado grave y con pronóstico reservado.
    • Los adultos: los padres del grupo familiar recibieron asistencia médica en un centro de salud cercano. Horas más tarde, la madre de los niños fue dada de alta tras determinarse que sus lesiones no revestían gravedad.

    Investigación en marcha: las autoridades policiales y peritos viales de la provincia trabajan en el lugar del hecho para determinar las causas exactas que provocaron el despiste del rodado en una zona de alta montaña y curvas pronunciadas.

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