    • 25 de julio de 2026 - 21:56

    Tragedia en Neuquén por la muerte de una nena de 9 años en plena nevada

    La menor viajaba junto a su padre cuando la camioneta se despistó en medio de condiciones climáticas adversas. El hombre fue hospitalizado.

    El hombre permanece internado en estado de shock en un Hospital de Bariloche. (Foto: Policía de la Provincia de Neuquén)

    El hombre permanece internado en estado de shock en un Hospital de Bariloche. (Foto: Policía de la Provincia de Neuquén)

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una nena de 9 años murió en un trágico accidente ocurrido en Neuquén, mientras viajaba en una camioneta junto a su padre. El vehículo se despistó en plena nevada y terminó dentro de un arroyo. El hombre sobrevivió y debió ser trasladado a un centro de salud.

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    El siniestro ocurrió durante la tarde del viernes sobre la Ruta Nacional 237, cuando una Renault Duster salió de la calzada a la altura del sector conocido como Limay Chico. Por causas que todavía se investigan, el rodado atravesó uno de los laterales de un puente y cayó al cauce.

    La camioneta en la que viajaban la niña y su padre se despistó durante una jornada marcada por la nieve, la lluvia y la calzada mojada.

    La camioneta en la que viajaban la niña y su padre se despistó durante una jornada marcada por la nieve, la lluvia y la calzada mojada.

    Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, el conductor ya había sido asistido y trasladado hacia un centro médico de Bariloche. La menor, en cambio, había sido auxiliada inicialmente por personas que presenciaron el accidente, pero no presentaba signos vitales.

    Padre e hija eran oriundos de la ciudad de Neuquén y se desplazaban desde Bariloche en dirección a Collón Curá. La identidad de ambos no fue informada oficialmente.

    Investigan cómo ocurrió el accidente

    Las primeras actuaciones indicaron que la camioneta habría continuado su marcha hacia uno de los costados del puente antes de caer al arroyo. Sin embargo, la mecánica exacta del despiste todavía no fue determinada y será establecida mediante las pericias.

    Al momento del accidente se registraban lloviznas, aguanieve, calzada mojada y nieve acumulada en las banquinas. Estas condiciones también dificultaron el ingreso de policías, personal sanitario y especialistas hasta el lugar del hecho.

    Policías, rescatistas y personal médico trabajaron durante varias horas bajo condiciones meteorológicas adversas. (Foto: Policía de Neuquén)

    Policías, rescatistas y personal médico trabajaron durante varias horas bajo condiciones meteorológicas adversas. (Foto: Policía de Neuquén)

    La circulación continuó habilitada mientras se desarrollaba el operativo. Los investigadores analizarán el estado del vehículo, la calzada y las condiciones meteorológicas para establecer qué provocó la maniobra que terminó con la muerte de la pequeña.

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