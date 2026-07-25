Tiene 49 años y dejó embarazada a una adolescente de 15 con la que convivía: esperan pericias clave para definir la causa

La investigación avanza en Caucete por un presunto caso de abuso sexual. La joven ya declaró en Cámara Gesell y ahora la Justicia aguarda informes psicológicos para determinar los próximos pasos.

La investigación por el caso que conmociona a Caucete continúa avanzando. Un hombre de 49 años, acusado de haber mantenido una relación con una adolescente que hoy tiene 15 años y con la que convivía, permanece imputado mientras la Justicia espera una serie de pericias que serán determinantes para definir cómo seguirá la causa.

La adolescente ya fue entrevistada mediante Cámara Gesell, un sistema utilizado para tomar declaración a niños, niñas y adolescentes en un ambiente especialmente acondicionado, con el objetivo de evitar que tengan que repetir su testimonio y reducir el impacto emocional que puede generar el proceso judicial.

Ahora, los investigadores aguardan el informe elaborado por los profesionales que participaron de esa entrevista, además de las pericias psicológicas tanto de la menor como del acusado. Esos estudios serán una pieza clave para evaluar el contexto en el que se desarrolló la relación y establecer los próximos pasos de la investigación.

El hombre está imputado por el delito de aprovechamiento de la inmadurez sexual de una persona menor de 16 años, una figura prevista en el Código Penal que castiga a los adultos que mantienen relaciones sexuales con adolescentes menores de esa edad aprovechándose de su falta de madurez, aun cuando la víctima manifieste haber prestado su consentimiento.

La investigación, guiada por el fiscal Mariano Juárez, tiene un plazo inicial de un año y, hasta el momento, el sospechoso no fue detenido. Como medida de protección, la Justicia ordenó que no pueda acercarse a la adolescente ni mantener contacto con ella. Esa restricción no alcanza al bebé que ambos tienen en común.