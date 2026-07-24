TikTok enfrenta una multa millonaria en Europa por exponer los datos de los niños

La Comisión Europea emitió un dictamen preliminar contra TikTok tras concluir que la plataforma pone en riesgo la privacidad y la seguridad de los menores de edad. Según el organismo regulador del bloque, la arquitectura de la red social habilita que las cuentas de niños y adolescentes queden expuestas ante desconocidos, lo que podría derivar en una multa de hasta el 6% de su facturación global anual.

Secreto en la montaña: "El Chino", dos maestras y un rescate de película

A un mes de los devastadores terremotos en Venezuela: más de 5.300 muertos y masivo operativo de ADN

La investigación, iniciada en febrero de 2024 bajo el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA), analizó la vulnerabilidad del sistema de la app frente a riesgos como el ciberacoso, el contacto de predadores y el acceso a contenidos inadecuados mediante edades falseadas.

El punto central del reclamo de Bruselas radica en cómo está diseñada la privacidad de la plataforma. La Comisión señaló que la configuración permite que los menores mantengan sus perfiles como públicos, haciendo que cualquier persona —incluso sin usuario registrado en TikTok— pueda ver sus publicaciones.

Además, en el caso de los adolescentes de 16 y 17 años, las publicaciones pueden ser recomendadas de forma automática en el algoritmo general a través del feed "Para ti" (For You).

Incluso en las cuentas configuradas como privadas, los reguladores detectaron fallas: los perfiles pueden ser localizados fácilmente mediante las listas de seguidores de otros usuarios y la foto de perfil permanece visible para todo el público.

Exigen privacidad estricta para niños por defecto

Desde la UE remarcaron que las plataformas deben garantizar la seguridad infantil en su estructura de origen y no como una opción que el usuario deba activar manualmente.

Entre los cambios exigidos a TikTok figuran:

Configuración privada por defecto: Que el contenido de los menores solo sea visible para usuarios que hayan sido explícitamente aceptados por ellos.

Bloqueo fuera de la plataforma: Impedir que el material cargado por menores pueda ser visto por público externo sin cuenta.

Exclusión del feed general: Desactivar la recomendación de publicaciones de menores en la sección For You.

La postura de la empresa y los antecedentes

Por su parte, TikTok adelantó que revisará el expediente preliminar para presentar su descargo por escrito. Desde la compañía propiedad de ByteDance aseguraron que los perfiles de adolescentes cuentan con más de 50 funciones de privacidad integradas de origen y señalaron que la app restringe herramientas como los mensajes directos para los más jóvenes.

Esta nueva acusación representa el cuarto expediente en dos años interpuesto por la Unión Europea contra TikTok por presuntas infracciones a las normativas de servicios digitales y bienestar de los usuarios.