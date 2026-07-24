Secreto en la montaña: "El Chino", dos maestras y un rescate de película

Una salida nocturna, un viaje hacia la cordillera durante un fuerte temporal y seis días aislados en el Cajón del Maipo formaron el argumento de una historia que mantuvo en vilo a Chile. El alivio por el rescate pronto dio paso a preguntas, reproches y una catarata de memes sobre “ El Chino ” y sus acompañantes.

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Los protagonistas son Manuel Orellana, conocido como “El Chino”, y Martina Núñez y Magdalena Retamal, dos educadoras de párvulos —equivalente a maestras de nivel inicial— que conocían al hombre porque habían trabajado en el jardín al que asistió su hijo. Los tres fueron encontrados con vida y sin lesiones graves después de permanecer incomunicados durante casi una semana.

La secuencia comenzó durante la madrugada del jueves 16 de julio. Los tres habían salido de una discoteca de Peñalolén, en Santiago, y decidieron continuar el “carrete” —como se denomina a una salida o fiesta en Chile— en las Termas del Valle de Colina, ubicadas a unos 100 kilómetros.

“El Chino” y las dos educadoras fueron evacuados en helicóptero luego de permanecer seis días aislados por la nieve.

El problema fue el momento elegido. La región estaba bajo los efectos de un intenso sistema frontal que había sido anunciado con anticipación y que provocó fuertes lluvias y nevadas. Los accesos a la montaña estaban restringidos y distintos establecimientos habían sido evacuados ante el riesgo que representaban las condiciones meteorológicas.

El vehículo en el que se desplazaron no era 4x4 y quedó enterrado bajo la nieve. Además, las autoridades investigan una orden de recuperación o “encargo por robo” que pesaba sobre el automóvil, aparentemente relacionada con cuotas impagas. Las diligencias deberán realizarse cuando el clima permita acceder al lugar.

Todavía se intenta determinar cómo lograron superar los cortes y avanzar hacia la cordillera en medio del temporal.

El refugio que evitó una tragedia

Los tres encontraron resguardo en una propiedad de Termas del Valle de Colina que contaba con camas, frazadas, cocina y alimentos almacenados para afrontar emergencias. Allí lograron protegerse de las bajas temperaturas hasta que un helicóptero detectó sus movimientos.

Las imágenes difundidas después del rescate mostraron el interior del lugar con botellas de vino y pisco, latas de cerveza, conservas de atún y jurel, huevos y una olla con tallarines. Los elementos rápidamente se transformaron en nuevo material para las bromas que ya circulaban en las redes chilenas.

En términos de supervivencia, el grupo tuvo fortuna: no quedó expuesto directamente a la tormenta y encontró suficientes provisiones. Sin embargo, las autoridades remarcaron que el episodio pudo haber tenido un desenlace fatal.

Así dejaron el refugio el chino y las 2 GUATONAS después de estar 6 días webiando se tomaron todo el copete vinos cervezas pisco se soplaron una olla de fideos diaria dejaron el water tapado.. estaban mejor que en su casa pic.twitter.com/DYa1LoHjtA — AlbertJulián informa respaldo (@Alberto26805160) July 23, 2026

El establecimiento tenía habitaciones, frazadas, una cocina equipada y provisiones que permitieron al grupo resistir hasta su localización.

De operativo de rescate a “teleserie” nacional

Mientras los equipos buscaban a los desaparecidos, comenzaron a circular distintas versiones sobre la relación que existía entre ellos. Algunas especulaciones llegaron a plantear que las mujeres habían sido llevadas contra su voluntad.

La pareja de Orellana descartó públicamente esa posibilidad. Afirmó que las educadoras conocían a “El Chino” desde hacía varios años, que ya habían compartido reuniones y que nadie las había obligado a acompañarlo.

A partir de allí, la conversación pública tomó otro rumbo. La salida desde una discoteca, la presencia de las dos antiguas maestras de su hijo y el aislamiento durante seis días alimentaron rumores sobre una supuesta escapada romántica. Esa versión no fue confirmada por los involucrados ni por la investigación, pero alcanzó para que la historia se convirtiera en una especie de culebrón seguido minuto a minuto.

La montaña aportó el escenario, el operativo sumó suspenso y las redes se encargaron del guion.

Los memes del caso que se volvió viral

El chino y las parvularias. Manos al fuego cajón del maipo. Que crack es el Daigo pic.twitter.com/8yOwdxjiQl — O (@OzaruAzul) July 23, 2026

Tiene mala mano el chino culiao, mira como se las llevó pal cajón del Maipo y como las devolvió... pic.twitter.com/a5SYn5Wv3U — Don Chuto (@guate_foca) July 22, 2026

El chino se descompensó después de ver la media cagaita que se mandó en el Cajón del Maipo pic.twitter.com/0zLiGr9iBO — Mares (@cuarentonafacha) July 22, 2026

¡Cahín en el Cajón del Maipo!



Encontraron con vida al llamado “trío del Cajón del Maipo” en el refugio de Termas de Colina. El Chino, Martina y Magdalena aparecieron junto a dos tías del jardín de su hijo, desatando una ola de comentarios.#CajonDelMaipo #MuchoGusto pic.twitter.com/aPgMc5IPG4 — • (@FlaiteElegante) July 22, 2026

Un despliegue que habría superado los $100 millones

En el operativo participaron la Policía de Investigaciones, Carabineros, el GOPE, el Ejército, Bomberos, Socorro Andino y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. También se utilizaron helicópteros, motos de nieve y equipos especializados.

Felipe Armijo, director de Seguridad Pública de San José de Maipo, estimó que el despliegue pudo superar los 100 millones de pesos chilenos, aunque aclaró que no se trataba de un cálculo definitivo. La cifra equivale aproximadamente a US$107.000.

El Gobierno chileno anunció que solicitará al Consejo de Defensa del Estado que evalúe posibles acciones para recuperar parte del daño patrimonial. Las autoridades cuestionaron especialmente la decisión de ingresar a la cordillera pese a las advertencias y restricciones vigentes.

El caso adquirió mayor gravedad cuando se conoció que Orellana ya había protagonizado otro extravío en la montaña durante 2021, que también obligó a desplegar un operativo para encontrarlo.

“Nunca deberíamos haber subido”

Luego de ser rescatados, los tres reconocieron ante los investigadores que habían tomado una mala decisión. De acuerdo con la Policía de Investigaciones, manifestaron estar arrepentidos y admitieron que nunca deberían haber avanzado hacia la montaña en esas condiciones.

El episodio terminó sin víctimas y con los protagonistas en buen estado de salud. Sin embargo, dejó abiertos varios interrogantes: cómo atravesaron los controles, cuál era la situación legal del vehículo y si existirá alguna consecuencia por el costo del operativo.

Mientras esas respuestas continúan bajo análisis, Chile ya convirtió el rescate en una historia difícil de clasificar: comenzó como una emergencia, sumó elementos policiales, rozó la farándula y terminó invadiendo las redes con memes.