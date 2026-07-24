Ucrania lanzó un ataque con drones contra Rusia: alcanzó un almacén de una cadena comercial

Drones ucranianos impactaron durante la madrugada de este viernes un depósito en las cercanías de San Petersburgo . La ofensiva provocó un incendio que generó una densa columna de humo sobre la ciudad, según reportaron funcionarios locales. Kiev intensificó en las últimas semanas los bombardeos con drones de largo alcance contra instalaciones energéticas, militares y logísticas en territorio ruso, poniendo a San Petersburgo en el punto de mira.

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Medios locales informaron que los almacenes afectados pertenecen a la empresa rusa de venta minorista en línea Wildberries , el equivalente ruso de Amazon . La compañía confirmó la suspensión temporal de operaciones en dos de sus depósitos de la ciudad, sin ofrecer más detalles.

Rusia informó el viernes que derribó 571 drones ucranianos durante la noche , en uno de los ataques más numerosos realizados por Ucrania en el contexto de la intensificación de operaciones de largo alcance.

En videos publicados en las redes sociales se observa una columna de humo gris elevándose sobre los edificios altos de la ciudad. El gobernador Alexander Beglov declaró en redes sociales: “ San Petersburgo fue atacada por vehículos aéreos no tripulados con fines militares.. .”. Beglov añadió que “actualmente se están realizando esfuerzos para abordar las consecuencias”, sin precisar detalles adicionales.

Uno de los centros logísticos de Wildberries, situado en las afueras de Moscú , resultó atacado el fin de semana anterior, provocando la muerte de ocho trabajadores del turno de noche y la destrucción total de las instalaciones a causa del incendio.

Tras el primer ataque, el presidente ucraniano sostuvo que las instalaciones se empleaban para “suministrar componentes prohibidos para la producción de drones y equipos de navegación”. Kiev denomina esta ofensiva “sanciones de largo alcance” y justifica los ataques como represalia por los bombardeos nocturnos con drones y misiles que Rusia realiza contra ciudades ucranianas. Según las autoridades ucranianas, la campaña ha provocado escasez de combustible en territorio ruso y ha reducido las reservas financieras destinadas a la guerra.

Durante el ataque, el aeropuerto Pulkovo de San Petersburgo suspendió sus vuelos, reanudando operaciones alrededor de las 06:00 (03:00 GMT), con unas 50 salidas afectadas. Wildberries confirmó que dos de sus almacenes en la ciudad suspendieron temporalmente sus actividades, sin aportar más detalles.

El gobernador de Leningrado, Drozdenko, informó que 59 drones ucranianos fueron derribados. Las autoridades rusas suelen limitarse a reportar el número de drones interceptados o atribuir los incendios a la caída de escombros, rara vez admitiendo que los ataques ucranianos alcanzaron sus objetivos.

Durante la última semana, los ataques ucranianos afectaron tres centros de Wildberries, incluidas instalaciones que atienden a Moscú. El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó los contraataques ucranianos como “una escalada que puede conducir a un final”.

Kiev califica a estas olas de bombardeo como “sanciones de largo alcance” y sostiene que los ataques constituyen una represalia por los bombardeos nocturnos con drones y misiles que Rusia ejecuta contra la población civil ucraniana. Según las autoridades de Kiev, la campaña ya provocó escasez de combustible en Rusia y redujo sus reservas financieras para la guerra.

Los esfuerzos de Washington por mediar en un acuerdo de paz se vieron obstaculizados por el conflicto paralelo con Irán. Moscú mantiene su exigencia de que Ucrania renuncie de forma permanente a los territorios bajo su control y al respaldo militar occidental, negándose a ceder en las negociaciones. El Kremlin advirtió que los ataques ucranianos refuerzan su determinación de continuar la guerra y amenazó con avanzar sobre más territorio en el este y sur de Ucrania.

De acuerdo con Naciones Unidas, las muertes de civiles registraron un fuerte incremento en 2026, señalando que junio fue el mes más letal desde mediados de 2022. Desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022, han muerto cientos de miles de soldados y decenas de miles de civiles, aunque no existen cifras precisas debido a la falta de transparencia de ambas partes.