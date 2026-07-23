    • 23 de julio de 2026 - 10:56

    El petróleo se vuelve a disparar y se acerca a los US$100 en plena escalada en Medio Oriente

    El aumento de las agresiones entre Estados Unidos e Irán impacta de lleno en el precio del crudo.

    Los precios internacionales del petróleo siguen en alza y se acercan a los US$100 este jueves, ante la persistencia de los ataques entre Estados Unidos e Irán y la inseguridad del tránsito fluvial por el estrecho de Ormuz.

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    El Brent, referencia para Europa, avanza durante esta jornada 4,96%, cotizando a 98,74 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, trepa un 4,31% y se ubica en 90,58 dólares por barril.

    Antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán, el 28 de febrero, el Brent cotizaba en torno a los 73 dólares por barril, valor al que retornó tras el acuerdo de paz alcanzado entre los países involucrados, pero en los últimos días volvió a avanzar por nuevos desencuentros.

    El retorno de la tendencia alcista en el precio del crudo se da frente al cese de la tregua acordada entre Estados Unidos e Irán, que incluye ataques de ambos lados tras la declaración de Donald Trump sobre el fin del acuerdo al señalar que “se ha terminado”.

    En las últimas horas, Irán aumentó los controles sobre el estrecho de Ormuz y se agregó el bloqueo de los hutíes de Yemen (aliados de Teherán) al estrecho de Bab el-Mandeb, lo que amenaza con un conflicto de mayor dimensión.

    En este caso, la restricción de la circulación por ahora solo aplica a los barcos de Arabia Saudita, en respuesta al bloqueo saudí sobre Yemen y al reciente ataque contra el aeropuerto internacional de Saná.

    El estrecho de Bab el-Mandeb conecta el mar Rojo con el golfo de Adén uniendo Asia con Europa y concentra la circulación de un 12% del comercio global, incluyendo millones de barriles de crudo, por lo que la inseguridad para transitarlo enciende las alarmas sobre el efecto en el costo de los productos que se mueven por la zona.

    De esta manera, la continuidad de las agresiones y la profundización del alejamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán junto a la inestabilidad del tránsito fluvial seguro por el estrecho de Ormuz y el de Bab el-Mandeb impacta de lleno en los mercados energéticos.

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