    • 22 de julio de 2026 - 17:27

    La Justicia de Estados Unidos fijó para junio de 2027 el inicio del juicio contra Nicolás Maduro

    El tribunal federal de Estados Unidos, estableció la fecha para el proceso por narcotráfico contra el depuesto mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores

    Nicolás Maduro junto a su esposa Celia Flores.

    Nicolás Maduro junto a su esposa Celia Flores.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia de los Estados Unidos definió el cronograma procesal para la causa penal contra el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. El juez federal Alvin Hellerstein fijó para el 1° de junio de 2027 el comienzo del juicio oral en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

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    La determinación se tomó tras una audiencia en la que ambas partes acordaron los plazos para la presentación de pruebas y mociones preliminares. Maduro y Flores se declararon no culpables de los cargos que se les imputan.

    Los puntos centrales de la causa en Nueva York

    El proceso judicial contempla acusaciones graves tramitadas ante la fiscalía federal de Manhattan:

    Cargos imputados: Se acusa a Maduro de conspiración para el narcoterrorismo, importación de cocaína y tenencia de armas. De ser hallado culpable por el jurado, podría enfrentar una pena de cadena perpetua.

    Detención preventiva: Tanto Maduro como Flores permanecen privados de la libertad en un centro de detención federal en Brooklyn.

    Planteos defensivos: La defensa del exmandatario prevé presentar recursos para cuestionar la jurisdicción del tribunal, alegando inmunidad soberana y objetando la legalidad del procedimiento que derivó en su aprehensión.

    El calendario fijado por el magistrado establece que durante los meses previos a la apertura del debate se resolverán los planteos de nulidad e inmunidad presentados por los defensores. En caso de no prosperar dichas mociones, las audiencias con el jurado popular comenzarán a mediados de 2027 en Manhattan.

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