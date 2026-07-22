Murió Plas Johnson, el legendario saxofonista que inmortalizó la música de "La Pantera Rosa"

El emblemático músico estadounidense murió a los 95 años. Su inolvidable solo de saxo tenor en la Pantera Rosa.

El saxofonista Plas Johnson, reconocido mundialmente por haber sido el creador e intérprete del icónico solo de saxo tenor en la banda sonora original de "La Pantera Rosa".

El mundo de la música y del cine despide a una de sus figuras más representativas. A los 95 años, falleció en Estados Unidos el legendario saxofonista Plas Johnson, reconocido mundialmente por haber sido el creador e intérprete del icónico solo de saxo tenor en la banda sonora original de "La Pantera Rosa".

Nacido en Nueva Orleans en 1931, Johnson fue una pieza fundamental del sonido de la industria musical estadounidense durante más de cuatro décadas. Aunque su nombre no siempre figuró en las marquesinas principales, su talento quedó inmortalizado en 1963, cuando el compositor Henry Mancini lo convocó para grabar el tema principal de la célebre película protagonizada por Peter Sellers.

Aquel solo suave, misterioso y sumamente pegadizo no solo definió la personalidad del personaje animado en la pantalla grande y en la televisión, sino que se convirtió en uno de los riffs de jazz más reconocibles de la cultura popular global.

Una huella imborrable en la historia del jazz y el pop Más allá de su inmortal contribución con "La Pantera Rosa", Plas Johnson se consolidó como uno de los músicos de sesión más cotizados e influyentes del grupo de élite conocido en Los Ángeles como The Wrecking Crew.

A lo largo de su prolífica carrera, su saxo tenor acompañó las grabaciones de algunas de las leyendas más grandes de la música internacional: