    • 16 de julio de 2026 - 11:49

    Murió una joven policía dentro de una comisaría

    La uniformada sufrió una grave herida ocasionada con su arma reglamentaria.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones, atraviesa horas de profundo dolor tras el fallecimiento de una joven integrante de la fuerza policial ocurrido dentro de la dependencia donde prestaba servicio.

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    Según informó la Policía de Misiones, la uniformada sufrió una grave herida ocasionada con su arma reglamentaria mientras cumplía funciones en la seccional. Sus compañeros la asistieron de inmediato y la trasladaron de urgencia a un centro de salud, pero pese a los esfuerzos del personal médico, falleció a raíz de la gravedad de las lesiones.

    El hecho es investigado por la Justicia, que busca determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el episodio.

    Desde la fuerza señalaron que, de acuerdo con las primeras averiguaciones y testimonios del entorno familiar, la joven atravesaba una compleja situación personal y emocional, aunque indicaron que la institución no contaba con antecedentes ni registros que permitieran advertir ese escenario.

    La Policía de Misiones expresó su pesar por lo sucedido y manifestó su acompañamiento a los familiares, amigos y compañeros de la agente en este difícil momento.

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