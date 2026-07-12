Una bebé de 2 años se descompensó en el microcentro y un policía le salvó la vida rumbo al hospital

Ante la demora de una ambulancia, los policías llevaron a la bebé al Hospital Rawson y lograron estabilizarla durante el viaje.

La rápida intervención de efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia fue clave para salvar la vida de una nena de 2 años que sufrió una descompensación mientras estaba con su madre en un comercio del centro de San Juan. La menor reaccionó durante el traslado al Hospital Rawson gracias a las maniobras de reanimación que le practicó uno de los policías.

El episodio ocurrió cerca de las 18:20 del sábado en un local del microcentro, ubicado en la esquina de las calles Laprida y Tucumán. Hasta allí llegó personal policial tras ser alertado por una emergencia médica. Al arribar, el agente Nahuel Rodríguez encontró a la niña semi inconsciente y con serias dificultades para respirar. En el lugar ya intentaban asistirla, pero la menor no respondía y la ambulancia aún no había llegado.

Frente a la gravedad del cuadro, el oficial subinspector Diego Aballay ordenó trasladarla de inmediato al Hospital Rawson en un móvil policial, conducido por el cabo Lucas Vera. Durante el recorrido, Rodríguez continuó practicándole maniobras de reanimación en la parte trasera del vehículo, acompañado por la madre de la pequeña, de 32 años.

Los esfuerzos dieron resultado antes de llegar al centro asistencial: la niña recuperó la respiración y reaccionó, lo que permitió que ingresara al Hospital Rawson con signos vitales estables.