    • 10 de julio de 2026 - 08:38

    Misteriosa muerte de un bebé de 24 días

    La madre contó que esta mañana se despertó sobre el pequeño y, cuando lo revisó, ya no respiraba.

    Misteriosa muerte de un bebé de 24 días

    Misteriosa muerte de un bebé de 24 días

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    Un bebé de 24 días falleció este jueves por la mañana en Mártires, provincia de Misiones, y pidieron autopsia para confirmar las causas. La mamá del pequeño manifestó que al despertar encontró al recién nacido sin signos vitales mientras ambos descansaban en la misma cama.

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    De acuerdo con las primeras averiguaciones, la mujer manifestó que, al despertar este jueves, advirtió que se encontraba accidentalmente acostada sobre el recién nacido, con quien descansaba en la misma cama, constatando que el pequeño ya no presentaba signos vitales.

    Tras el aviso, efectivos de la Comisaría de Mártires se dirigieron al domicilio y constataron el fallecimiento del bebé, dando inmediata intervención al magistrado competente, quien ordenó el traslado del cuerpo para la realización de la autopsia, examen que permitirá determinar con precisión la causa del deceso.

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