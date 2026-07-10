Misteriosa muerte de un bebé de 24 días

La madre contó que esta mañana se despertó sobre el pequeño y, cuando lo revisó, ya no respiraba.

Compartir







Un bebé de 24 días falleció este jueves por la mañana en Mártires, provincia de Misiones, y pidieron autopsia para confirmar las causas. La mamá del pequeño manifestó que al despertar encontró al recién nacido sin signos vitales mientras ambos descansaban en la misma cama.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la mujer manifestó que, al despertar este jueves, advirtió que se encontraba accidentalmente acostada sobre el recién nacido, con quien descansaba en la misma cama, constatando que el pequeño ya no presentaba signos vitales.