    • 10 de julio de 2026 - 09:43

    Un hombre falleció mientras jugaba un partido de fútbol de veteranos

    Compañeros y vecinos quedaron conmocionados tras el fallecimiento del jugador, ocurrido durante una tarde deportiva.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un trágico episodio generó conmoción este jueves en la ciudad de Palpalá, Jujuy, luego de que un hombre falleciera mientras participaba de un partido de fútbol de veteranos.

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    El hecho ocurrió durante la jornada del 9 de julio en una de las canchas ubicadas en el barrio Constitución, donde el jugador se encontraba disputando un encuentro junto a sus compañeros.

    Según las primeras informaciones, el hombre sufrió una descompensación repentina en pleno partido. Ante la situación, quienes estaban presentes solicitaron asistencia y rápidamente llegó personal de emergencias.

    Los profesionales realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos, pero pese a los esfuerzos realizados, no pudieron revertir el cuadro y confirmaron el fallecimiento del jugador.

    La noticia provocó un profundo dolor entre sus compañeros de equipo, familiares y vecinos del barrio, quienes quedaron conmocionados al presenciar el dramático momento.

    Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias exactas del fallecimiento, aunque todo indicaría que se trató de una emergencia médica mientras realizaba actividad deportiva.

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