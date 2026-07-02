Investigan a una figura del fútbol mundial en una causa por presunta prostitución infantil

Alessandro Bastoni , figura del Inter y de la selección italiana, quedó en el centro de una investigación judicial en Milán por una causa vinculada a una presunta red de prostitución infantil. El futbolista recibió una notificación formal y deberá declarar ante la Fiscalía, mientras su defensa rechazó las acusaciones.

La Justicia italiana investiga una presunta red de prostitución infantil que, según publicaron La Gazzetta dello Sport y SportMediaset , operaba a través de una agencia de eventos y acompañantes que organizaba encuentros privados para clientes de alto perfil, entre ellos futbolistas de la Serie A.

En ese contexto, Alessandro Bastoni , defensor de 27 años del Inter de Milán, se convirtió en el primer futbolista citado formalmente por la Fiscalía dentro de la causa. La investigación, encabezada por la fiscal adjunta Bruna Albertini y la fiscal Rosaria Stagnaro , se centra en hechos ocurridos en 2020, cuando Bastoni tenía 21 años y la joven involucrada, 17.

Según la reconstrucción publicada por La Gazzetta dello Sport , las pruebas incluyen conversaciones entre Bastoni y Antonio Salamone , empleado de la agencia Made, ubicada en Cinisello Balsamo. De acuerdo con las transcripciones incorporadas al expediente, Salamone le habría escrito al futbolista: "Creo que la menor quiere acostarse contigo" . En otros mensajes también habría respondido consultas sobre la privacidad del encuentro y coordinado aspectos logísticos.

Siempre según la documentación judicial citada por los medios italianos, Salamone también le habría asegurado: "Ya encontraremos algo; como mucho, la llevarás a casa" . La investigación busca determinar si existió una relación sexual y si hubo algún tipo de pago a la joven, un aspecto central de la causa.

De acuerdo con SportMediaset, la joven ya declaró como testigo ante la Justicia y aseguró que no mantuvo relaciones sexuales con Bastoni. Esa versión será contrastada con el resto de las pruebas reunidas por la Fiscalía.

El defensor del Inter fue citado para declarar el 3 de julio ante la Fiscalía de Milán. Su abogado, Salvatore Scuto, rechazó las acusaciones y sostuvo ante la agencia AGI: "Mi cliente niega haber tenido relaciones sexuales con una menor de edad. La citación para comparecer el viernes es anónima; no sabemos nada sobre la investigación. Decidiremos si respondemos o no a la fiscalía". En otra declaración difundida por SportMediaset, el letrado agregó: "Puedo descartar la posibilidad de que mi cliente haya tenido relaciones sexuales a cambio de dinero, y mucho menos con menores".

Otros futbolistas fueron citados como testigos

La Guardia di Finanza también notificó a Daniel Maldini, Riccardo Calafiori y Kevin Bonifazi, quienes aparecen mencionados en conversaciones interceptadas. Según la información publicada por SportMediaset, ninguno de ellos está imputado en la causa y fueron convocados únicamente en calidad de testigos. La investigación continúa abierta y las autoridades italianas buscan determinar la naturaleza de los encuentros organizados por la agencia y establecer si existieron delitos vinculados a menores de edad.