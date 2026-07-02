"No me aproveché absolutamente de nadie", el abogado Gustavo De la Fuente acusado de trata cerró su defensa con un duro mensaje al fiscal

En la etapa final del juicio oral por una presunta red de trata de personas con fines de explotación sexual, el abogado Gustavo De la Fuente hizo uso de sus últimas palabras ante el Tribunal Oral Federal y rechazó de manera categórica las acusaciones en su contra.

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" Me considero y soy una persona inocente. No me aproveché absolutamente de nadie ", sostuvo el imputado, quien afirmó que nunca tuvo intención de explotar a ninguna persona ni obtuvo beneficios económicos mediante los hechos que le atribuye la Fiscalía.

Durante una exposición de varios minutos, De la Fuente agradeció a su familia, a sus abogados defensores y a la Defensoría Oficial por el acompañamiento recibido durante el proceso judicial. Al mismo tiempo, dirigió fuertes críticas al fiscal de la causa, a quien acusó de haber actuado sin objetividad.

" El fiscal se equivocó. Se equivocó de personas, se equivocó en el objeto de la investigación ", afirmó. Además, sostuvo que la acusación se construyó sobre "supuestos que nunca existieron" y remarcó que, a su entender, nunca hubo pruebas suficientes para justificar los dos años que permaneció detenido con prisión preventiva.

El abogado también dedicó parte de su intervención a relatar las condiciones que, según dijo, sufrió durante su alojamiento en el Servicio Penitenciario Provincial. Denunció situaciones de hacinamiento, falta de privacidad y condiciones indignas de detención, y pidió al representante del Ministerio Público Fiscal que investigue posibles delitos dentro de la cárcel.

En otro tramo de su mensaje, aseguró que la causa también afectó profundamente a su entorno familiar y cuestionó el tratamiento mediático del expediente.

"A la prensa le pido que tenga cuidado con las cosas que publica y que publique toda la verdad", expresó, al sostener que muchas informaciones difundidas durante la investigación respondían únicamente a la versión de la Fiscalía.

Sobre el cierre de su exposición, reiteró su inocencia y pidió que el Tribunal dicte un fallo basado exclusivamente en las pruebas incorporadas al debate. "Jamás he hecho absolutamente nada que esté por fuera de la ley. Soy inocente y mi familia también es inocente", concluyó, antes de agradecer al Tribunal y dar por finalizada su intervención.

Ahora, el Tribunal Oral Federal quedó en condiciones de dar a conocer el veredicto que definirá la situación procesal de De la Fuente y del resto de los acusados en la causa.