El abusador serial de niños sumó una nueva condena: le dieron 15 años de prisión y ya acumula 36

El tribunal lo declaró culpable por abuso sexual contra dos niños y le impuso una nueva pena de 15 años de cárcel. Con esta resolución, el acusado suma su cuarta condena por hechos de similares características y un total de 36 años de prisión.

El peor escenario judicial terminó de consolidarse para el abusador serial de niños que estremece a San Juan. Tras un nuevo y exhaustivo proceso en los tribunales locales, el tribunal dictó un veredicto condenatorio y resolvió la unificación de sus castigos tras los alegatos de cesura: recibió una pena de 15 años de prisión, lo que eleva su reclusión total a 36 años tras las rejas.

El imputado ya había sido declarado culpable en este último debate por los aberrantes delitos de abuso sexual cometidos contra dos niños. Con la autoría penal plenamente acreditada, la discusión en las últimas horas se centró exclusivamente en el monto de la pena que debía purgar en el Servicio Penitenciario Provincial.

Durante la audiencia de cesura, el Ministerio Público Fiscal había presionado con firmeza para que se le aplicara una sanción de 20 años de cárcel, argumentando la gravedad de los hechos, el daño sostenido en las víctimas y la reincidencia en el comportamiento criminal. Por su parte, la defensa oficial intentó morigerar el impacto del fallo solicitando la pena mínima prevista para esta calificación legal.

Finalmente, los magistrados optaron por un punto intermedio en la escala penal pero de enorme rigurosidad: fijaron la nueva condena en 15 años. Al unificarse con los castigos previos que ya pesaban sobre sus hombros, el cómputo definitivo se estableció en 36 años de prisión efectiva.