    • 1 de julio de 2026 - 12:39

    Pidieron 20 años de cárcel para el abusador serial de niños que enfrenta un nuevo juicio en San Juan

    La fiscal Andrea Insegna solicitó una condena de 20 años de prisión para Maximiliano Wenseslao Ibazeta Fernández, quien ya cumple 21 años de cárcel por otras causas.

    El defensor oficial Marcelo Salinas y el acusado Ibazeta Fernández.

    El defensor oficial Marcelo Salinas y el acusado Ibazeta Fernández.

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    Por Germán González

    La fiscal de la UFI ANIVI, Andrea Insegna, pidió este miércoles una condena de 20 años de prisión para Maximiliano Wenseslao Ibazeta Fernández, el hombre que ya acumula tres condenas por delitos sexuales contra menores y que actualmente cumple una pena unificada de 21 años de cárcel. El pedido fue formulado durante los alegatos del juicio oral en el que está acusado de abusar sexualmente de un niño de 12 años y de su hermana de 9, hechos que habrían ocurrido en Chimbas.

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    Alegatos

    En la audiencia de este miércoles, la representante del Ministerio Público sostuvo la acusación y solicitó al tribunal que imponga una pena de 20 años de prisión por los delitos atribuidos al imputado. En tanto, el defensor oficial Marcelo Salinas pidió la absolución de Ibazeta Fernández.

    El acusado enfrenta su cuarto juicio oral en San Juan y el quinto proceso penal de su historial por denuncias vinculadas a delitos sexuales contra menores. Actualmente permanece alojado en el Servicio Penitenciario Provincial, donde cumple una pena unificada de 21 años de prisión por condenas anteriores.

    Durante la primera audiencia del debate declararon tres testigos convocados por el Ministerio Público Fiscal: una profesional del Centro ANIVI, una integrante de la Dirección de Niñez y un familiar de las víctimas. Además, el tribunal incorporó como prueba las entrevistas realizadas a los menores mediante Cámara Gesell.

    La fiscal Insegna acusa a Ibazeta Fernández del delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado por haber sido cometido contra un menor de edad, en perjuicio del niño de 12 años, y de abuso sexual con acceso carnal agravado, en perjuicio de la niña de 9 años.

    El historial delictivo

    El imputado registra un extenso historial judicial. Cumplió una condena de ocho años de prisión en Córdoba por un caso de abuso sexual infantil y posteriormente recibió otras dos condenas en San Juan, de 12 y 9 años de prisión, ambas por delitos cometidos contra hijos de exparejas. Además, anteriormente afrontó otro juicio oral en el que fue absuelto por el beneficio de la duda.

    El debate es llevado adelante por el tribunal integrado por los jueces Roberto Montilla, quien lo preside, Juan Gabriel Meglioli y Celia Maldonado.

    Una vez finalizados los alegatos, el tribunal deberá analizar las pruebas producidas durante el juicio y resolver si hace lugar al pedido de la Fiscalía o al planteo absolutorio de la defensa. Se espera que eso se dé este jueves. En caso de ser condenado, Ibazeta Fernández podría extender el tiempo que permanecerá privado de la libertad por encima de la pena de 21 años que actualmente cumple.

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