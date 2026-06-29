    • 29 de junio de 2026 - 15:25

    Es un violador serial de niños y ahora enfrenta su cuarto juicio en San Juan por abusar de un nene de 12 años y su hermana de 9

    El hombre ya acumula tres condenas por delitos sexuales contra menores y cumple una pena de 21 años de prisión, comenzó a ser juzgado por nuevos abusos denunciados en Chimbas. En la primera audiencia declararon tres testigos.

    El defensor oficial Marcelo Salinas y el acusado Ibazeta Fernández.

    El defensor oficial Marcelo Salinas y el acusado Ibazeta Fernández.

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    Por Germán González

    Maximiliano Wenseslao Ibazeta Fernández, el hombre condenado en reiteradas oportunidades por delitos sexuales contra menores y que actualmente cumple una pena de 21 años de prisión en el Servicio Penitenciario Provincial, comenzó a enfrentar un nuevo juicio oral en San Juan. Se trata del cuarto proceso judicial que afronta en la provincia y está acusado de abusar sexualmente de un niño de 12 años y de su hermana de 9.

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    El debate se inició con los alegatos de apertura de las partes y la declaración de tres testigos convocados por la Fiscalía. Entre ellos comparecieron una profesional del Centro ANIVI, una integrante de la Dirección de Niñez y un familiar de las víctimas. Además, durante el juicio serán incorporadas las entrevistas realizadas mediante Cámara Gesell a ambos menores.

    La fiscal Andrea Insegna (derecha) junto a una colaboradora, integrantes de la UFI ANIVI, que se encarga de investigar los hechos de abuso y violencia que tiene como v&iacute;ctimas a ni&ntilde;os, adolescentes y personas con discapacidad mental.&nbsp;

    La fiscal Andrea Insegna (derecha) junto a una colaboradora, integrantes de la UFI ANIVI, que se encarga de investigar los hechos de abuso y violencia que tiene como víctimas a niños, adolescentes y personas con discapacidad mental.

    La causa se originó a partir de una denuncia radicada en enero de 2025. Posteriormente, en abril de ese año, los niños fueron entrevistados por especialistas de ANIVI a través del sistema de Cámara Gesell. Según la investigación, esas entrevistas permitieron sostener la acusación contra Ibazeta Fernández.

    La fiscal Andrea Insegna lo acusa de abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado por haber sido cometido contra un menor de edad en perjuicio del niño de 12 años y de un hecho de abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de la niña de 9 años.

    Ibazeta Fernández ya registra un extenso historial judicial. Tiene una condena de ocho años de prisión cumplida en Córdoba por un caso de abuso sexual infantil y otras dos condenas dictadas en San Juan, de 12 y 9 años de prisión, ambas por ataques contra hijos de exparejas. Además, anteriormente enfrentó otro juicio oral del que resultó absuelto por el beneficio de la duda.

    Con este nuevo debate oral, el condenado enfrenta su cuarto juicio en San Juan y el quinto proceso penal por denuncias de abuso sexual infantil a lo largo de su historial judicial.

    El tribunal del juicio est&aacute; compuesto por los jueces Juan Gabriel Meglioli, Roberto Montilla (presidente) y Celia Maldonado.

    El tribunal del juicio está compuesto por los jueces Juan Gabriel Meglioli, Roberto Montilla (presidente) y Celia Maldonado.

    Actualmente permanece detenido en el Penal de Chimbas cumpliendo una pena unificada de 21 años de prisión. Si resulta condenado en este nuevo proceso, su permanencia en la cárcel podría extenderse de acuerdo con la pena que eventualmente solicite la Fiscalía y resuelva el tribunal.

    El juicio continuará en los próximos días con la producción de nuevas pruebas testimoniales y documentales, mientras el tribunal analiza las evidencias reunidas durante la investigación para determinar la responsabilidad penal del acusado.

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