    • 29 de junio de 2026 - 10:19

    Brian, el joven que encontró a su madre asesinada y a su padre ahorcado

    Conmoción en Santiago del Estero: una mujer fue asesinada por su pareja, quien luego se quitó la vida.

    El asesinato de la mujer se registró en el barrio Juventud en las últimas horas de este domingo.

    El asesinato de la mujer se registró en el barrio Juventud en las últimas horas de este domingo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este lunes la comunidad de Santiago del Estero se encuentra bajo una profunda conmoción por un femicidio ocurrido en la ciudad de Colonia Dora, departamento Avellaneda.

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    Según fuentes policiales, en el barrio Juventud de la localidad antes mencionada, una mujer fue asesinada por su pareja, quien luego se quitó la vida.

    El hijo (identificado como Brian) de este matrimonio fue quien se encontró con el terrible escenario en el patio de su casa. El joven ingresó a la vivienda y halló a su madre en un charco de sangre y a su padre colgado de un árbol.

    La mujer tenía heridas de arma blanca en la zona abdominal, en el cuello y la cabeza, mientras que el hombre estaba ahorcado. La primera hipótesis que maneja la Policía es un femicidio seguido de suicidio.

    Identidades

    De acuerdo al informe policial, los occisos fueron identificados como Edith Eugenia Pérez y Omar Rafael González. Del caso tomó intervención la fiscal de turno, Dra. Florencia Garzón en conjunto con la Coordinadora Dra. María Emilia Ganem de Añatuya.

    La sentida despedida a la víctima

    Edith Pérez fue asesinada por su pareja, quien luego de suicidó en su casa del barrio Juventud de Colonia Dora, departamento Avellaneda, interior de Santiago del Estero. Referenciageográfica

    La víctima era bombera y pertenecía al cuartel de los Bomberos Voluntarios de esa ciudad, quienes a través de las redes sociales la despidieron con un sentido homenaje.

    “Te tendremos siempre presente. No sabemos el porqué de tu partida tan temprana. Solo sabemos reconocer que fuiste una gran persona. Una mujer que a diario buscaba trabajar, aprender y actuar solidariamente. Dios te llamó y desde ese lugar, ayuda a tus hijos como lo siempre hiciste, pero ahora, en el camino de no tenerte y sin la compañía de su padre también. Te agradecemos por ser parte de este cuartel. Al que amaste y donde aprendiste y volcaste tu experiencia a los demás”, expresaron desde el cuartel.

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