Caso Insaurralde: el fiscal rechazó un pedido de Jésica Cirio para que no se incluyan los videos en la causa

La Fundación Apolo aportó nuevas imágenes que podrían aportar datos sobre los cambios en la mansión de la pareja antes de los allanamientos.

El caso contra Martín Insaurralde sumó un nuevo capítulo este viernes, ya que el fiscal Sergio Mola rechazó un pedido para que los videos de Jésica Cirio no sean incluidos como pruebas, mientras que se sumaron nuevas filmaciones que comprometen a la ex pareja del ex intendente de Lomas de Zamora.

El fiscal no dio lugar al pedido de la modelo, quien reclamó que los peritajes establecieron que no se podía acreditar la autenticidad de los videos, en los que se la ve manipulando fajos de dólares guardados entre la ropa.

A esto se sumaron nuevas imágenes de Cirio que fueron entregadas por la Fundación Apolo, liderada por el funcionario porteño Yamil Santoro, que podrían aportar metadatos con información relevante.

Los nuevos videos podrían demostrar los cambios que tuvo la mansión de San Vicente que ambos compartieron antes de los allanamientos, en el marco de la causa que investiga a Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. También mostrarían cámaras arrancadas, según informó La Nación.

Esto surge luego de que la modelo Sofía Clerici fue sobreseída este jueves por el juez federal Luis Armella, quien dejará la causa tras finalizar su período como subrogante en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora.