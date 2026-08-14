    • 14 de agosto de 2026 - 16:05

    Caso Insaurralde: el fiscal rechazó un pedido de Jésica Cirio para que no se incluyan los videos en la causa

    La Fundación Apolo aportó nuevas imágenes que podrían aportar datos sobre los cambios en la mansión de la pareja antes de los allanamientos.

    Martín Insaurralde, junto a su exesposa Jésica Cirio.

    Martín Insaurralde, junto a su exesposa Jésica Cirio.

    Foto:

    Por Agencia Noticias Argentinas

    El caso contra Martín Insaurralde sumó un nuevo capítulo este viernes, ya que el fiscal Sergio Mola rechazó un pedido para que los videos de Jésica Cirio no sean incluidos como pruebas, mientras que se sumaron nuevas filmaciones que comprometen a la ex pareja del ex intendente de Lomas de Zamora.

    Leé además

    La modelo era investigada como presunta testaferro de Martín Insaurralde a partir del viaje que ambos realizaron a Marbella en septiembre de 2023, a bordo del yate “Bandido”.

    Yategate: sobreseyeron a Sofía Clerici, pero investigarán posibles irregularidades patrimoniales
    Gabriel Aníbal Durán, el ladrón que hurtó seis relojes de alta gama en el Patio  Alvear. 

    Robó seis relojes por $3,7 millones en el Patio Alvear y quedó grabado por las cámaras: volvió al penal

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El fiscal no dio lugar al pedido de la modelo, quien reclamó que los peritajes establecieron que no se podía acreditar la autenticidad de los videos, en los que se la ve manipulando fajos de dólares guardados entre la ropa.

    A esto se sumaron nuevas imágenes de Cirio que fueron entregadas por la Fundación Apolo, liderada por el funcionario porteño Yamil Santoro, que podrían aportar metadatos con información relevante.

    Los nuevos videos podrían demostrar los cambios que tuvo la mansión de San Vicente que ambos compartieron antes de los allanamientos, en el marco de la causa que investiga a Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. También mostrarían cámaras arrancadas, según informó La Nación.

    Esto surge luego de que la modelo Sofía Clerici fue sobreseída este jueves por el juez federal Luis Armella, quien dejará la causa tras finalizar su período como subrogante en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora.

    Ayer, juró en la Corte Suprema el juez Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien ahora quedará al mando de la investigación. El fiscal Mola adelantó que apelará la decisión de Armella.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La imputada Miranda.

    Una estudiante de 18 años quedó implicada en los robos a una joyería y a la familia Bonanno

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Dos personas, un hombre y una mujer, quedaron vinculados a la causa.

    Secuestraron casi medio kilo de cocaína y un arma en un operativo frente a una escuela en Rivadavia

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Pity Álvarez.

    Pity Álvarez: "La persona que dará el veredicto es la que sabemos que todo lo ve"

    Horror en Neuquén: el brutal crimen de la chanchería que se reconstruyó entre sangre y contradicciones

    Lo golpearon, lo ataron y lo arrojaron a un chiquero: el brutal crimen que conmociona a Neuquén

    Por Redacción Diario de Cuyo