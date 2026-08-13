Yategate: sobreseyeron a Sofía Clerici, pero investigarán posibles irregularidades patrimoniales

Sofía Clerici fue sobreseída en la causa conocida como “Yategate” , donde era investigada como presunta testaferro de Martín Insaurralde por el viaje que ambos realizaron a Marbella en septiembre de 2023 a bordo del yate Bandido. La Justicia entendió que no había pruebas suficientes para acreditar que el exintendente de Lomas de Zamora le hubiera entregado fondos de origen ilícito.

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La decisión fue tomada por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella , quien horas después dejó su cargo al frente del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2. Este jueves asumió en su reemplazo Juan Tomás Rodríguez Ponte , durante una ceremonia realizada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Uno de los elementos centrales para resolver la situación de la modelo fue una pericia contable sobre sus bienes y movimientos financieros . El estudio no logró acreditar que Insaurralde le hubiera transferido dinero para que actuara como su prestanombre.

A partir de esas conclusiones, Armella consideró que no existían elementos suficientes para mantener la investigación contra Clerici por la presunta utilización de fondos de origen ilícito para financiar los pasajes y gastos del viaje a Marbella.

En la resolución, el magistrado sostuvo que “no existe otra posibilidad que adoptar a su respecto una decisión en sentido liberatorio”, dando por finalizado el proceso investigativo que pesaba sobre la modelo por esos hechos.

De esta manera, Clerici se convirtió en la primera de las personas investigadas en el expediente en obtener un sobreseimiento. La causa continúa respecto de Martín Insaurralde y su exesposa, la modelo y conductora Jésica Cirio, quienes permanecen bajo investigación y tienen pedidos de indagatoria.

Las inconsistencias detectadas en el patrimonio de Insaurralde

El expediente se inició en 2023, luego de que se difundieran las imágenes de Insaurralde y Clerici durante su viaje por Marbella. A partir de entonces, la investigación se concentró en los patrimonios y movimientos económicos de los involucrados, ante sospechas de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Una pericia contable realizada por especialistas de la Corte Suprema detectó inconsistencias en el patrimonio del exfuncionario. Según el informe, durante el período analizado Insaurralde declaró ingresos por $87.171.401, mientras que los egresos relevados llegaron a $99.975.141.

Al comparar los ingresos declarados con los gastos y las aplicaciones patrimoniales detectadas, el estudio estableció un saldo negativo acumulado de $19.647.220,14.

Sin embargo, esos resultados no permitieron establecer que esos fondos hubieran sido transferidos a Clerici para que actuara como testaferro de Insaurralde.

La investigación que seguirá en San Isidro

El sobreseimiento de Clerici no significa que todas las cuestiones patrimoniales vinculadas con ella hayan quedado cerradas.

En la misma resolución, Armella ordenó extraer testimonios y enviarlos al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de San Isidro, para que se investiguen posibles delitos que serían independientes de los hechos analizados en Lomas de Zamora.

La medida se relaciona con las irregularidades patrimoniales detectadas y con dinero que fue hallado y secuestrado en domicilios vinculados con Clerici, entre ellos su residencia en Nordelta, que se encuentra dentro de la jurisdicción de la Justicia Federal de San Isidro.

“Las irregularidades patrimoniales autónomas conservan plena independencia y justifican precisamente la extracción de testimonios ordenada”, sostuvo Armella en su resolución.

El juez señaló además que, debido a la complejidad de la investigación y a la información incorporada al expediente, existen hechos que podrían constituir materia de una investigación penal y que habrían ocurrido fuera de la jurisdicción de Lomas de Zamora.

El sobreseimiento puede ser apelado

La resolución de Armella puede ser apelada por el fiscal federal Sergio Mola y por la organización Poder Ciudadano, que había solicitado que Clerici fuera citada a prestar declaración indagatoria.

Por ese motivo, el sobreseimiento no necesariamente representa el cierre definitivo de la discusión judicial sobre la situación de la modelo, aunque sí pone fin, en esta instancia, a la investigación en su contra por los hechos específicos analizados en la causa “Yategate”.