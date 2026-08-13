Un detenido, una "chacarita" clausurada y más de 226 kilos de cobre secuestrados en Chimbas

Un hombre fue detenido durante un operativo policial en una “chacarita” de Chimbas , donde además se secuestraron más de 226 kilos de cobre y 5 kilos de bronce . El procedimiento se realizó este miércoles 12 de agosto, alrededor de las 10, en el barrio René Favaloro .

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El operativo estuvo a cargo de personal de la Subcomisaría Cipolletti y la Brigada de Calle , a partir de una investigación iniciada luego de que vecinos denunciaran el robo de flexibles de cobre de los gabinetes de sus viviendas y de picaportes de rejas .

En el lugar, los efectivos entrevistaron a Juan Leonardo Fabio Flores , señalado como propietario del establecimiento. Allí constataron que funcionaba una actividad de compra y venta de materiales ferrosos y no ferrosos sin las habilitaciones correspondientes.

Según las actuaciones, el comercio no contaba con habilitación comercial, licencia de uso, certificado eléctrico, habilitación municipal, autorización de Salud Pública ni libro de Industria y Comercio .

Por las irregularidades, se dispuso la clausura supeditada del establecimiento, es decir, el cese de la actividad mientras se determina cómo continúa la situación. También fueron secuestrados 226,130 kilos de cobre , entre barras tipo jabalinas y flexibles similares a caños, y 5,370 kilos de bronce , principalmente picaportes.

Un hombre quedó detenido durante el procedimiento

Mientras los policías realizaban la inspección, Javier Fabio Flores, de 26 años, fue aprehendido y trasladado por entorpecer el procedimiento. Quedó vinculado al expediente contravencional 856/26, a disposición del Tercer Juzgado de Faltas.

Además, los investigadores encontraron dos amoladoras de 5 pulgadas, una de 7 pulgadas, una caladora, dos bombas de agua y un taladro cuya propiedad no pudo ser acreditada.

El ayudante fiscal de turno, Martín Morando, dispuso iniciar actuaciones para determinar la procedencia de esas herramientas. Los elementos fueron trasladados a la Subcomisaría Cipolletti bajo cadena de custodia, mecanismo que permite preservar y controlar los objetos mientras se investiga su origen.

La investigación también incluyó el análisis de registros fílmicos aportados por vecinos, que permitió advertir que en los distintos robos denunciados habrían participado diferentes personas, y no un único autor.