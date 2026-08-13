    • 13 de agosto de 2026 - 10:36

    Un detenido, una "chacarita" clausurada y más de 226 kilos de cobre secuestrados en Chimbas

    Un hombre fue detenido por entorpecer el operativo. La Policía clausuró el lugar y secuestró más de 226 kilos de cobre, 5 kilos de bronce y varias herramientas.

    Un detenido en Chimbas y un enorme secuestro de materiales de cobre y bronce en una chacarita clandestina.&nbsp;

    Un detenido en Chimbas y un enorme secuestro de materiales de cobre y bronce en una chacarita clandestina. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre fue detenido durante un operativo policial en una “chacarita” de Chimbas, donde además se secuestraron más de 226 kilos de cobre y 5 kilos de bronce. El procedimiento se realizó este miércoles 12 de agosto, alrededor de las 10, en el barrio René Favaloro.

    Leé además

    No quedaron las cosas bien: un hombre detenido acusado de incendiar el vehículo de su ex suegro.

    Incendió el auto de su ex suegro y terminó detenido en un barrio de Rivadavia
    Murió en un gravísimo accidente Diego Gluge: los detalles

    Murió en un gravísimo accidente Diego Gluge: los detalles de la tragedia que se cobró la vida del hombre de 35 años

    El operativo estuvo a cargo de personal de la Subcomisaría Cipolletti y la Brigada de Calle, a partir de una investigación iniciada luego de que vecinos denunciaran el robo de flexibles de cobre de los gabinetes de sus viviendas y de picaportes de rejas.

    En el lugar, los efectivos entrevistaron a Juan Leonardo Fabio Flores, señalado como propietario del establecimiento. Allí constataron que funcionaba una actividad de compra y venta de materiales ferrosos y no ferrosos sin las habilitaciones correspondientes.

    Según las actuaciones, el comercio no contaba con habilitación comercial, licencia de uso, certificado eléctrico, habilitación municipal, autorización de Salud Pública ni libro de Industria y Comercio.

    Por las irregularidades, se dispuso la clausura supeditada del establecimiento, es decir, el cese de la actividad mientras se determina cómo continúa la situación. También fueron secuestrados 226,130 kilos de cobre, entre barras tipo jabalinas y flexibles similares a caños, y 5,370 kilos de bronce, principalmente picaportes.

    Un hombre quedó detenido durante el procedimiento

    Mientras los policías realizaban la inspección, Javier Fabio Flores, de 26 años, fue aprehendido y trasladado por entorpecer el procedimiento. Quedó vinculado al expediente contravencional 856/26, a disposición del Tercer Juzgado de Faltas.

    Además, los investigadores encontraron dos amoladoras de 5 pulgadas, una de 7 pulgadas, una caladora, dos bombas de agua y un taladro cuya propiedad no pudo ser acreditada.

    El ayudante fiscal de turno, Martín Morando, dispuso iniciar actuaciones para determinar la procedencia de esas herramientas. Los elementos fueron trasladados a la Subcomisaría Cipolletti bajo cadena de custodia, mecanismo que permite preservar y controlar los objetos mientras se investiga su origen.

    La investigación también incluyó el análisis de registros fílmicos aportados por vecinos, que permitió advertir que en los distintos robos denunciados habrían participado diferentes personas, y no un único autor.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Imagen ilustrativa.

    Conmoción por el hallazgo de un cuerpo sumergido en un canal

    Por Redacción Diario de Cuyo
    manejaba por la ruta 2 con una botella de whisky, tomo al volante y se burlo de un accidente: si nos matamos, nos matamos

    Manejaba por la Ruta 2 con una botella de whisky, tomó al volante y se burló de un accidente: "Si nos matamos, nos matamos"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Alex Aciar, el policía que condenaron por matar al volante y golpear a su pareja, exonerado de la Fuerza

    Alex Aciar, el efectivo que condenaron por matar al volante y golpear a su pareja, exonerado de la Policía

    El femicidio ocurrió en una casa de Villa Devoto (Foto: TN).

    Femicidio en Villa Devoto: mató a su esposa de una puñalada y lo detuvieron cuando intentaba escapar

    Por Redacción Diario de Cuyo