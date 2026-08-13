Manejaba por la Ruta 2 con una botella de whisky, tomó al volante y se burló de un accidente: "Si nos matamos, nos matamos"

Un conductor de 46 años fue denunciado luego de ser filmado mientras manejaba por la Ruta 2 y consumía whisky al volante . El hombre llevaba una botella dentro del vehículo y, junto a su acompañante, llegó a brindar mientras circulaba por una de las rutas más transitadas de la provincia de Buenos Aires.

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El episodio quedó registrado en un video que luego fue enviado a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) . En las imágenes, el conductor muestra la botella y dice: “Mirá lo que tengo” , mientras continúa manejando. Poco después, ambos realizan un brindis dentro del vehículo.

La situación se volvió todavía más preocupante cuando el hombre y su acompañante comenzaron a repetir una frase vinculada con un conocido accidente ocurrido en Mar del Plata: “Si nos matamos, nos matamos” . Mientras pronunciaban esas palabras, el vehículo circulaba a una velocidad considerable.

El caso llegó a las autoridades a través del Sistema de Reporte Vial Ciudadano de la ANSV , una herramienta que permite enviar imágenes o videos sobre conductas peligrosas en las calles y rutas.

WHISKY AL VOLANTE Y "SI NOS MATAMOS, NOS MATAMOS TODOS" - Fue en ruta 2. - La Agencia Nacional de Seguridad Vial identificó al conductor y pidió la suspensión de la licencia. pic.twitter.com/KiPuI1pTOQ

A partir del material recibido, los investigadores lograron identificar al conductor, un hombre residente en la provincia de Buenos Aires.

Tras analizar las imágenes, la ANSV solicitó la suspensión preventiva de su Licencia Nacional de Conducir. La duración de la medida quedará ahora en manos de la jurisdicción correspondiente.

Qué dijo la Agencia Nacional de Seguridad Vial

Desde el organismo remarcaron la importancia de que los ciudadanos denuncien este tipo de situaciones cuando son testigos de conductas que puedan poner en riesgo a otras personas.

La ANSV señaló que cada denuncia recibida es analizada de manera individual y aclaró que el envío de una fotografía o video no significa que la sanción se aplique automáticamente.

En este caso, las imágenes permitieron acreditar una conducta considerada de alto riesgo: conducir mientras se consume alcohol, una práctica que puede afectar seriamente la capacidad de reacción y poner en peligro tanto al conductor como a quienes circulan por la ruta.

El caso de Mar del Plata que se volvió viral

La frase utilizada en el nuevo video remite a un episodio protagonizado por Ignacio Arostegui en Mar del Plata durante 2022.

En aquella oportunidad, el joven circulaba alcoholizado a bordo de un Volkswagen Fox gris y fue filmado mientras realizaba maniobras peligrosas. En las imágenes se lo veía acelerar, reírse y circular por momentos a contramano.

“¡Mirá, a contramano, nos matamos!”, se lo escucha decir durante la grabación. El acompañante, que filmaba la escena, intentaba advertirle sobre el peligro y le pedía que frenara.

Sin embargo, el conductor respondió: “Si nos matamos, nos matamos, perro”. Poco después, perdió el control del vehículo y chocó contra un cantero y un poste de luz. Tras el accidente, los agentes de Tránsito le realizaron un test de alcoholemia que arrojó 1.03 gramos de alcohol por litro de sangre. El resultado superaba ampliamente el límite permitido en aquel momento.