Alex Aciar, el efectivo que condenaron por matar al volante y golpear a su pareja, exonerado de la Policía

La Policía de San Juan oficializó en las últimas horas la desvinculación definitiva de Alex Simón Aciar , un efectivo que venía acumulando una serie de antecedentes judiciales y administrativos que hicieron insostenible su permanencia dentro de la fuerza. La decisión de exonerar al agente fue el corolario de un exhaustivo sumario administrativo tramitado a través de la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública, organismo que consideró que la conducta del uniformado fue incompatible con los deberes y el prestigio que demanda la institución.

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El proceso administrativo, que derivó en la sanción expulsiva, tuvo como piedra angular la sentencia penal que ya pesaba sobre Aciar. El efectivo había sido hallado culpable de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo, amenazas simples y tentativa de robo, hechos que tuvieron como víctima a su expareja. Tras el juicio, se le dictó una pena de un año de prisión de cumplimiento condicional, un antecedente que, puertas adentro de la repartición policial, fue catalogado como una falta de extrema gravedad.

Sin embargo, el historial de Aciar no se limitó únicamente al ámbito de la violencia de género. El expediente administrativo incorporó informes clave del Departamento de Salud Policial, donde especialistas habían alertado tiempo atrás sobre su falta de aptitud psicológica para desempeñar funciones de seguridad. Aquel informe fue determinante en su momento, motivando que se le retirara el arma reglamentaria y se lo desplazara a tareas administrativas. Pese a las medidas preventivas adoptadas en noviembre de 2024, cuando el agente pasó a situación de suspensión, el desenlace administrativo era esperado en los pasillos de la Jefatura.

A las sombras que generó su causa por violencia familiar se sumó un episodio mucho más complejo que aún forma parte de la memoria judicial sanjuanina. Se trata del siniestro vial ocurrido en el año 2021, cuando Aciar, que en aquel entonces cumplía servicios en la Comisaría 28ª, protagonizó un hecho con desenlace fatal.

El accidente ocurrió en la intersección de Avenida Circunvalación y calle Salta, en Capital. Allí, el vehículo particular que conducía el efectivo embistió a Domingo Villafañe, un suboficial retirado de la fuerza que circulaba en bicicleta. Producto del fuerte impacto, Villafañe sufrió heridas de consideración que le provocaron la muerte días después, mientras se encontraba internado. Desde aquel suceso, Aciar fue formalmente imputado por el delito de homicidio culposo, una causa que corrió por carriles paralelos al proceso administrativo.

Desde el Ministerio de Seguridad y Orden Público sostuvieron que la permanencia de Aciar en el cuerpo policial no solo afectaba el "decoro del empleo", sino que también erosionaba la confianza pública hacia la institución.

Tras la intervención de las asesorías legales de la Secretaría de Estado de Seguridad y de los organismos jurídicos de la propia fuerza, el dictamen final fue contundente: la exoneración. Con esta medida, Alex Simón Aciar deja de ser integrante de la Policía de San Juan de manera definitiva, cerrando un capítulo plagado de irregularidades que pone nuevamente sobre la mesa la importancia de los controles internos y la salud mental dentro de las fuerzas de seguridad en la provincia.