"Colapinto", el apodo que la Policía le puso a un joven tras un choque fatal y que la Justicia mandó a borrar

Carlos Luciano Molina fue desvinculado de la causa por la muerte de un delivery en Capital tras demostrarse que no tuvo la culpa. Además, el juez ordenó a la Policía eliminar el apodo ofensivo que le impusieron en su prontuario.

Tras casi un año y medio de incertidumbre judicial, Carlos Luciano Molina (27) ha sido beneficiado con un sobreseimiento total y definitivo. Este término jurídico significa que el proceso penal en su contra se cierra de manera permanente, ya que la Justicia determinó que no tuvo responsabilidad en el hecho por el cual se lo investigaba. El juez de Garantías, Pablo León, dictó esta resolución tras concluir que la causa del siniestro vial fue la propia conducta de la víctima.

Más allá de la resolución penal, la nota llamativa del caso fue el accionar policial durante el inicio de la causa. Al ser fichado, el personal de la fuerza le asignó arbitrariamente a Molina el apodo de "Colapinto" en su planilla prontuarial (el documento oficial donde se registran los antecedentes y datos de una persona).

Ante esta situación, la defensora oficial Sandra Lorena Sánchez calificó el sobrenombre como "ofensivo" y solicitó formalmente su supresión. El juez León hizo lugar al pedido, ordenando que se borre ese alias de los registros oficiales del joven, quien ahora recupera su libertad de acción y su buen nombre.

El hecho ocurrió en la madrugada del 11 de noviembre de 2024, en la intersección de calles Nuche e Hipólito Irigoyen, en Capital. Molina conducía una Toyota Hilux cuando colisionó con la motocicleta de Rodolfo Fabián Lucero (52), un trabajador de delivery que falleció en el acto. Aunque inicialmente se sospechó que Molina había cruzado en rojo, las pericias accidentológicas (estudios técnicos que reconstruyen la mecánica de un accidente) demostraron lo contrario.