Por el robo a una joyería, una familia empresaria y una empresa de Rivadavia, cayó un chico de 15 años

Un adolescente de 15 años quedó en el centro de una investigación por tres robos que tuvieron como escenarios una joyería de la Peatonal de Capital, la vivienda de una familia empresaria y una empresa de instalaciones eléctricas de Rivadavia.

Robaron en una empresa de instalaciones eléctricas en Rivadavia y sospechan que serían los mismos menores de la joyería de Capital

El menor fue aprehendido y puesto a disposición de la jueza Julia Camus , aunque posteriormente regresó con sus padres. Su condición de menor de edad implica que el caso tiene un tratamiento judicial diferente al de un adulto y que, en principio, no queda detenido en un establecimiento penitenciario común.

El último hecho que encendió las sospechas ocurrió en ISEL Ingeniería , una empresa de instalaciones eléctricas ubicada en Rivadavia. El propietario denunció que desconocidos forzaron la puerta de ingreso y se llevaron una importante cantidad de herramientas y equipos.

Entre el botín había equipos de medición eléctrica, herramientas, una maza de cinco kilos, una hidrolavadora Karcher, una bordadora, un taladro, jabalinas de cobre y cables , entre otros elementos.

Las cámaras de seguridad registraron a dos personas ingresando al predio cerca de las 4:10 , una prueba que ahora será analizada por los investigadores para determinar sus identidades.

La investigación está a cargo del ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón, bajo las directivas del fiscal Oscar Ghilardi, de la UFI Delitos contra la Propiedad. Esta unidad judicial se encarga de investigar delitos como robos y hurtos.

En ese marco, se realizaron nuevos allanamientos en Chimbas, en domicilios que ya habían sido requisados por otro de los robos investigados. Los procedimientos se concretaron en calle Formosa, Villa San Patricio, y en un callejón ubicado sobre el lateral este de Ruta 40, donde se secuestraron elementos que podrían estar relacionados con los hechos. En ese contexto cayó detenido el menor.

Ahora los investigadores intentan establecer si el adolescente y otros menores o adultos forman parte del mismo grupo señalado por el robo a la joyería M&G de la Peatonal y el ataque contra la familia Bonanno.

En el caso de la joyería M&G, los delincuentes se llevaron relojes y distintas joyas y alhajas, aproximadamente 150 relojes de marca (como Seiko, Citizen, Mistral y Casio) y una gran cantidad de artículos de platería, valuados en un total superior a los 30 millones de pesos.

En tanto, en el robo sufrido por la familia Bonanno, los investigadores también denunciaron la sustracción de dinero, entre 3 millones de pesos y 25.000 dólares, y objetos de valor, elementos que fueron cotejados con lo secuestrado en los allanamientos realizados en Chimbas para determinar si los tres hechos están relacionados con el adolescente aprehendido y el resto de los sospechosos. En los allanamientos, los efectivos policiales recuperaron parte del botín de los tres casos.

Por el momento, la conexión entre los tres episodios es una hipótesis de investigación que deberá ser confirmada mediante el análisis de las cámaras, los objetos recuperados y el resto de las pruebas reunidas.