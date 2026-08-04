Robo millonario a la joyería del microcentro: encontraron tres huellas dactilares y secuestraron la moto en la que habrían huido los ladrones

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Una audaz y planificada maniobra delictiva sacudió en las últimas horas la tranquilidad del microcentro sanjuanino. Un robo perpetrado en la joyería MyG, ubicada sobre la peatonal de calle Tucumán, dejó como saldo un millonario perjuicio patrimonial y un intenso despliegue investigativo para dar con los responsables. El hecho, ocurrido durante la madrugada del lunes, fue ejecutado con una precisión que permitió a los delincuentes actuar con total tranquilidad en cuestión de minutos.

Según detalló el ayudante de fiscal de la UFI Delitos Contra la Propiedad, Juan Manuel García Castrillón, en el ilícito actuaron dos hombres. La mecánica demostró una preparación previa orientada a anular cualquier tipo de alerta sonora. Antes de ingresar al local, los sospechosos arrancaron la bocina de la alarma situada en el exterior y, una vez dentro, cerraron la puerta y destruyeron el aturdidor del sistema de seguridad. Esta estrategia les garantizó entre dos y tres minutos para concretar el robo sin ser advertidos por los vecinos de los edificios colindantes ni por los efectivos policiales que patrullaban la zona, quienes en ese momento se encontraban en la esquina de Rivadavia y General Acha.

Juan Manuel García Castrillón, ayudante fiscal. La celeridad del accionar les permitió a los delincuentes apoderarse de un importante volumen de mercadería de alto valor. García Castrillón confirmó que el daño patrimonial es de gran magnitud, calculándose de forma preliminar entre los 20 y los 30 millones de pesos. Entre los elementos sustraídos se contabilizan más de 150 relojes, cuyos ejemplares de menor valor rondan los 200.000 pesos, además de diversas piezas de joyería fina que se exhibían en el comercio.

Avances en la investigación por el robo en la joyería El trabajo conjunto entre la UFI y las brigadas de apoyo investigativo, Delitos Complejos y la Brigada Central arrojó los primeros resultados concretos a partir del relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas. A través de la visualización del material audiovisual y las imágenes brindadas por el CISEM 911, se logró determinar que los autores se desplazaban en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos que registraba un pedido de secuestro por robo.

El vehículo fue localizado e interceptado por personal de Sustracción de Automotores y Autopartes, aunque el conductor, al advertir la presencia de las fuerzas de seguridad, abandonó el rodado en un terreno baldío y logró darse a la fuga a pie. Por el momento, las autoridades mantienen la hipótesis de que solo dos personas participaron activamente en la ejecución del hecho, descartando la intervención directa de un tercero en la escena, aunque no se desestima ninguna otra línea investigativa.