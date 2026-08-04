Apareció el cuerpo de Tahiel, el nene de 6 años desaparecido: las hipótesis del caso

GEn la madrugada de este martes concluyó la búsqueda de Tahiel Herrera , el nene de 6 años con trastorno del espectro autista que había desaparecido el lunes en el barrio Confluencia de Neuquén. Su cuerpo fue encontrado dentro del predio del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).

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El pequeño había sido visto por última vez alrededor de las 20, cuando salió de la vivienda de un familiar durante un momento de descuido . Según los primeros testimonios, Tahiel ingresó al terreno ubicado sobre calle Tronador y desde entonces no volvieron a tener noticias sobre su paradero.

Ante la desaparición, se puso en marcha un amplio operativo en el que participaron efectivos de la Policía de Neuquén, Bomberos, personal de salud y numerosos vecinos que se sumaron a los rastrillajes. Mientras tanto, la imagen del niño comenzó a circular masivamente por las redes sociales.

Con el correr de las horas, una de las principales hipótesis de los investigadores y rescatistas era que el niño pudiera haber caído en alguno de los tanques destinados al tratamiento de aguas servidas que se encuentran dentro del predio del EPAS.

El sector fue revisado con recursos especializados debido a las características del lugar. Vecinos de la zona habían señalado que el acceso al predio suele permanecer abierto, pese a contar con una garita de seguridad.

Durante buena parte del operativo no hubo información oficial sobre el avance de la búsqueda, mientras familiares y allegados permanecían en el lugar a la espera de novedades.

El hallazgo durante la madrugada

Pasadas las 0.30 de este martes, la llegada de una unidad del Cuerpo Médico Forense y de personal del Poder Judicial al predio anticipó el peor escenario. Poco después, las autoridades confirmaron oficialmente el hallazgo del cuerpo de Tahiel dentro del predio del EPAS.

Tras la confirmación, una camioneta del Cuerpo Médico Forense trasladó los restos del pequeño, mientras efectivos de la Policía Científica continuaron trabajando en el lugar para recolectar elementos que puedan ser incorporados a la investigación.

Ahora, la investigación quedó en manos de la Justicia de Neuquén, que deberá determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte del niño. Los peritos trabajan para establecer la causa exacta del fallecimiento y reconstruir cómo Tahiel llegó hasta el sector del predio donde finalmente fue encontrado.