Confesó haber apuñalado a su novio: la revelación que complica a la joven acusada del crimen de Julián Álvarez Guardia

La investigación por el crimen de Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años asesinado de una puñalada en el cuello en Resistencia , sumó un dato clave que podría definir el rumbo de la causa. La fiscal Ana González de Pacce confirmó que la principal acusada, su novia Luz Victoria Cantero, de 25 años, confesó ante un efectivo policial del hospital que había sido ella quien le provocó la herida fatal.

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La revelación fue realizada durante una conferencia de prensa encabezada por la fiscal junto al procurador general del Chaco, Jorge Canteros. Según explicó la funcionaria judicial, la joven reconoció que la agresión ocurrió en el marco de una discusión de pareja y que actuó mientras intentaba defenderse.

La declaración de Cantero coincide con el relato brindado por su hermano Sebastián , considerado un testigo clave en la investigación. El hombre, además de ser amigo de la víctima, contó que alrededor de las 6 de la mañana recibió un llamado de Álvarez Guardia, quien le dijo que estaba herido.

Mientras hablaba con él, aseguró haber escuchado a su hermana gritar: "Decile que me rompiste el celular", en medio de una fuerte discusión.

Poco después, el hermano llegó a la vivienda y encontró al joven gravemente herido. Según declaró, lo trasladó junto con su novia y la propia imputada hasta el hospital, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Para la Fiscalía, ambas versiones son compatibles y refuerzan la hipótesis de que el crimen ocurrió durante una violenta pelea de pareja.

La lesión que provocó la muerte

Los investigadores confirmaron que Álvarez Guardia sufrió una única puñalada en el cuello que comprometió arterias y venas de gran importancia. El hospital determinó que murió como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio derivado de esa lesión.

En la vivienda se secuestró un cuchillo tipo Tramontina con mango negro, que será sometido a distintos peritajes para establecer si fue el arma utilizada en el homicidio.

Además, los peritos trabajan sobre las cámaras de seguridad ubicadas frente al domicilio, dentro de la casa y en una propiedad vecina para reconstruir los movimientos previos y posteriores al ataque.

La Fiscalía descarta un robo y apunta a una pelea de pareja

Con las pruebas reunidas hasta el momento, los investigadores descartaron la posibilidad de un robo o de una escena preparada para desviar la investigación.

La hipótesis principal sostiene que el crimen fue el desenlace de una relación conflictiva que llevaba alrededor de dos años. Familiares y vecinos declararon haber presenciado o escuchado reiteradas discusiones entre ambos.

El expediente también incluye una denuncia presentada por la propia víctima en noviembre de 2025. En aquella oportunidad denunció que, durante una discusión, Cantero le había dañado el vidrio de su automóvil, aunque la causa fue archivada porque luego decidió no impulsar la acción penal.

Las pruebas que aún esperan los investigadores

Mientras la acusada permanece detenida, la Fiscalía continúa incorporando evidencia para reconstruir la mecánica del hecho.

Entre las medidas pendientes figuran el resultado definitivo de la autopsia, los estudios toxicológicos para determinar si la víctima había consumido alguna sustancia o fue sedada, el análisis del teléfono celular de Álvarez Guardia —que fue hallado en poder de la imputada— y nuevas declaraciones de familiares, vecinos y un joven que aseguró haber visto a la pareja horas antes del crimen en un boliche.

Los investigadores también analizarán una denuncia presentada por una hermana de la víctima por la desaparición de dinero y joyas, un expediente que podría incorporarse a la causa si se considera relevante para esclarecer lo ocurrido.