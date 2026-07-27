Homicidio de Thiago Estrella: se entregaron los presuntos autores materiales, un hombre y su hijo

La investigación por el homicidio de Thiago Estrella, en el barrio Los Toneles, en Rawson, dio un paso decisivo este lunes al mediodía, cuando Carlos Villarroel y su hijo Lucas Villarroel se entregaron ante la Justicia. Ambos eran intensamente buscados y están señalados por la UFI Delitos Especiales como los presuntos autores materiales del ataque que terminó con la muerte del joven.

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El hombre y el joven llegaron a Tribunales pasadas las 12 horas, acompañados por su abogada María Filomena Noriega . El grupo ingresó por la entrada que hay por Ignacio de la Roza y subió al primer piso para trasladarse hasta la UFI Delitos Especiales donde fue recibido por el fiscal del caso Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio .

Ante la consulta de la prensa, los acusados mantuvieron el silencio. Aparentemente el motivo de la entrega es porque su familia estaba amenazada.

Con la presentación voluntaria de padre e hijo, ya son cuatro los detenidos en la causa que conmocionó a San Juan. Los otros dos imputados son Douglas Tomás Ramos Andrada y Jeremías Emanuel Rodríguez Suárez , quienes semanas atrás quedaron con prisión preventiva por seis meses por orden de la jueza Mónica Lucero.

La magistrada hizo lugar al planteo de la Fiscalía al considerar que existían riesgos procesales, principalmente por la posibilidad de que los acusados influyeran sobre testigos o intentaran eludir a la Justicia. Ramos Andrada, además, registra una causa abierta por lesiones leves en contexto de violencia de género que se tramita en la UFI CAVIG.

Cómo ocurrió el homicidio

Según la reconstrucción realizada por la Fiscalía, el ataque comenzó cuando Douglas Tomás Ramos Andrada interceptó a Thiago Estrella, quien se encontraba junto a su pareja. De acuerdo con la acusación, lo tomó del cuello y, mediante engaños, logró apartarlo de la joven hasta dejarlo solo.

En ese momento llegaron al lugar Carlos Villarroel y su hijo Lucas a bordo de una motocicleta. La investigación sostiene que Lucas descendió del rodado y comenzó a golpear a Estrella con un palo de madera, provocándole lesiones en la cabeza, el cuello, un hombro y uno de sus brazos.

Mientras la víctima intentaba defenderse arrojando piedras, el agresor habría realizado una llamada telefónica en la que pidió: "Traé mi fierro", en alusión a un arma de fuego. Siempre de acuerdo con la teoría del caso, ese pedido fue atendido por Rodríguez Suárez, quien llegó al lugar acompañado por Ramos Andrada. Para la Fiscalía, ambos facilitaron que el ataque continuara.

La acusación sostiene que, una vez con el arma en su poder, el agresor efectuó cinco disparos contra Thiago Estrella. Uno de los proyectiles impactó en su cabeza y le provocó heridas de extrema gravedad.

El joven permaneció internado durante varios días en terapia intensiva del Hospital Guillermo Rawson, donde finalmente falleció a raíz de las lesiones sufridas.

El móvil del ataque habría sido que los Villarroel se habían cansado de que Estrella ingresara a robar a su casa. También hay una línea investigativa que refiere a que se trató de una disputa por territorio por droga, pero no hay ninguna teoría oficial confirmada por la UFI Delitos Especiales.

Con la detención de Carlos y Lucas Villarroel, la Fiscalía ya tiene bajo arresto a los cuatro sospechosos de haber participado en el homicidio. En las próximas horas se realizará la audiencia de formalización, en la que el Ministerio Público solicitará que padre e hijo también permanezcan en prisión preventiva mientras avanza la investigación.