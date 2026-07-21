Murió Thiago Estrella, el joven de 18 años baleado en la cabeza en Chimbas

Después de luchar durante una semana por su vida, este lunes falleció Thiago Estrella, el joven de 18 años que había recibido dos disparos en la cabeza durante un violento ataque ocurrido el pasado 13 de julio en el barrio Los Toneles, en Chimbas. Con su muerte, la investigación dará un giro y la imputación contra los acusados se agravará.

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Detuvieron a un joven por el balazo en la cabeza a Thiago Estrella en el barrio Los Toneles

Estrella permanecía internado en estado crítico en el Hospital Rawson desde el día del ataque. Su deceso fue confirmado durante la tarde de este lunes, luego de varios días de intensa lucha por sobrevivir a las graves heridas sufridas.

De acuerdo con la investigación, el joven caminaba por una calle proyectada del barrio Los Toneles cuando fue interceptado por otro hombre. Tras un intercambio de palabras, el agresor le efectuó dos disparos en la cabeza y escapó del lugar.

Por el hecho permanecen detenidos Douglas Tomás Ramos Andrada y Jeremías Emanuel Rodríguez Suárez , quienes habían sido imputados por el delito de tentativa de homicidio y cumplen seis meses de prisión preventiva.

Con la muerte de Estrella , la Fiscalía deberá modificar la calificación legal de la causa , que pasará a investigarse como homicidio.

Los investigadores sostienen que ambos detenidos habrían actuado como partícipes del ataque, mientras que el presunto autor material de los disparos sería un hombre identificado como "Lucas", quien continúa prófugo y es intensamente buscado por personal de la UFI Delitos Especiales.

Los intentos de su familia para ayudarlo

Según trascendió a partir de testimonios de personas cercanas a la víctima, Thiago Estrella atravesaba desde hacía años problemas vinculados al consumo de sustancias, situación que llevó a su familia a intentar distintas alternativas de rehabilitación.

Cuando tenía 16 años fue enviado a vivir con su abuela paterna en Bahía Blanca con el objetivo de alejarlo de su entorno y favorecer su recuperación. Sin embargo, meses después regresó a San Juan. Antes de cumplir los 18 volvió a instalarse en esa ciudad bonaerense y permaneció allí hasta marzo de este año, cuando regresó nuevamente a la provincia.