Capital: intentó robar 18 botellas de vodka y vino de un supermercado y terminó preso

Un hombre, Fernando Exequiel Medina , fue condenado a cinco meses de prisión efectiva luego de ser sorprendido cuando intentaba robar bebidas alcohólicas y otros productos de un supermercado Carrefour , ubicado en Capital . La pena surgió tras un juicio abreviado , en el que además se unificó con una condena previa que pesaba sobre el imputado.

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La investigación estuvo a cargo del fiscal Francisco Micheltorena , con la intervención de la ayudante fiscal Liliam Mari .

El hecho ocurrió el 16 de julio de 2025 , alrededor de las 13:50 , cuando Medina ingresó al supermercado Carrefour y comenzó a ocultar distintos productos en la parte inferior del carrito de compras.

Según la investigación, el hombre intentó llevarse dos cajas de vodka con un total de 12 botellas, una caja con seis botellas de vino y dos paquetes de servilletas de tres rollos cada uno . Una vez que reunió la mercadería, pasó por la línea de cajas sin abonar ninguno de los productos, con la intención de retirarse del comercio.

Sin embargo, el movimiento fue detectado por el personal de seguridad , que seguía sus acciones a través de las cámaras de vigilancia del supermercado. Los empleados lo interceptaron en la puerta del local, cuando ya había cruzado la línea de cajas.

Tras reducirlo, dieron aviso al 911, por lo que efectivos policiales llegaron al lugar y concretaron su aprehensión.

Condena y unificación de pena

Posteriormente intervino la Unidad Fiscal de Flagrancia y, mediante un juicio abreviado, las partes acordaron condenar a Fernando Exequiel Medina a un mes de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de hurto en grado de tentativa.

No obstante, debido a que el acusado registraba una condena anterior, la Justicia dispuso la unificación de penas, fijando una pena única de cinco meses de prisión efectiva, que deberá cumplir mientras permanece con prisión preventiva.