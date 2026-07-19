Los escenarios electorales en la Capital para el 2027: guarda con Susana, ojo con La Libertad Avanza y dónde está el peronismo

Es casi un hecho que Susana Laciar jugará la reelección en Capital. Hay algunas versiones sobre diferentes movidas que podrían catapultar a la intendente de la Ciudad de San Juan como candidata a vicegobernadora de Marcelo Orrego en el 2027. Pero son rumores demasiado tangenciales a la realidad actual. ¿Puede suceder? La política es el arte de lo posible. Pero, por ahora, es mejor no especular tantísimo incluso en el ejercicio de la cuestión electoral.

La apuesta de Laciar con un oficina de empleo que ya generó 800 inserciones laborales y ahora encara convenios con la minería: "Hay que capacitar y vincular"

De manera que la única aparente seguridad en el horizonte es la candidatura por un segundo mandato. Laciar lo dijo, aunque elípticamente, en una entrevista de Radio Colón hace un par de semanas atrás. Ratificó su vocación de ir por otro periodo en la Capital. “A alguien le quepa una duda que tengo una pasión y una voluntad de trabajar por esta ciudad donde nací y donde realmente le doy 24 por 7. A mí particularmente no me queda ninguna duda”, afirmó.

En ese sentido, la dirigente de Producción y Trabajo dio las primeras pistas sobre cómo encarará la campaña. DIARIO DE CUYO accedió a los números de un tema sensible para los sanjuaninos: el empleo. La intendente logró un sistema de colocación de trabajadores en empresas privadas. Lo hizo a través de la Dirección de Empleo y Formación. Cierto es que la división ya existía en las épocas de Emilio Baistrocchi. También es verdad que los datos de la primera parte de la gestión de Laciar son positivos.

La orreguista dio a conocer las cifras que respaldan el funcionamiento de la Dirección de Empleo. Según informó: hubo 375 cursos de capacitación dictados; 6.800 personas participaron de las capacitaciones; 75 empresas mantienen convenios con la Municipalidad; 888 inserciones laborales concretadas; 15 instituciones trabajan en programas de inclusión para personas con discapacidad; y 600 personas con discapacidad participaron de cursos de formación, principalmente en manipulación de alimentos.

La inserción de más de 800 capitalinos en firmas privadas como el paseo comercial Hola Tulum, la hamburguesería Dean and Dennys y la franquicia de la uruguaya Medialunas Calentitas es un dato alentador. Antes también sucedió con la concesionaria Señor González y la empresa Motos Lucero. ¿Alcanza para tener un correlato electoral en términos de votos? Si bien esos empleos tiene un efecto multiplicador natural en cuanto a la percepción pública, también falta la cuestión política.

En las elecciones nacionales legislativas del 2025, el frente oficialista Por San Juan, que impulsó Laciar como intendente de la Capital, salió segundo detrás de La Libertad Avanza. Rápidamente hubo una sucesión de movimientos: Susana apretó el botón de reinicio del Gabinete municipal. Por idea del coordinador de Gabinete, César Aguilar, toda la planta política presentó la renuncia. La jefa comunal no aceptó en el momento, sino que esperó y reemplazó a los que consideró necesarios como el secretario de Gobierno, que ahora es Juan Sansó.

¿Surtió efecto? Al menos en términos públicos, parece que sí. El proceso de "oxigenación", según definió la propia Laciar, desactivó los comentarios internos y externos sobre una crisis en el Palacio municipal. Aprovechó y recambió a los que, de acuerdo a su entendimiento, tenía que cambiar. Incluso sucedió en el área de Comunicación, que consideraba sensible. La intendenta admitió la derrota del 2025 y la explicó como parte de la polarización entre La Libertad Avanza y el peronismo.

Susana tomó nota del mensaje de las urnas. Hace poco tiempo, ante la consulta sobre un escenario de hipotético balotaje entre Javier Milei y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la jefa comunal no dudó: “Absolutamente que Kicillof no está en mi lista de absolutamente nada. Directamente, por descarte, si es así, absolutamente nunca podría votarlo”, expresó. ¿Vio que una parte de la composición de su propio electorado también es afín al Presidente libertario? Probablemente, aunque no dio precisiones al respecto.

Por ahora ahora la intendente toma en cuenta dos variables: empleo en el sector privado y reorganización del espacio público. En el segundo aspecto, Laciar ya reubicó a los pancheros e hizo una nueva Ruta de los Panchos, también ordenó a los cafeteros del Centro Cívico, y ahora apuesta a remover a los feriantes del Movimiento Evita y Amas de Casa del País de la Plaza Laprida. Son dos decisiones que funcionan para orreguistas y libertarios por igual.

Naturalmente, las blancas también juegan. La Libertad Avanza tuvo una buena noticia en el 2025: pintó la Capital de violeta. El león rugió en una municipio del oficialismo. Ergo las especulaciones arreciaron. Tiene sentido: la última gran encuesta es esa, la de las elecciones legislativas nacionales. El diputado nacional José Peluc, representante del Presidente en San Juan, tiene la mira puesta en un 2027 en la Ciudad de San Juan. Todavía no hace la apertura del local partidario porque es posible que reinaugure la sede de Libertador y Urquiza. Un espacio físico inmejorable para el acceso a los capitalinos.

Si bien todavía queda definir qué sucederá entre el Gobierno provincial y la Libertad Avanza para el año que viene, por ahora son competidores. Peluc tiene varias fichas para la Capital: el jefe de la UDAI San Juan de la ANSES, el excandidato a gobernador Agustín Ramírez; el experonista Facundo Valentín; el piloto de autos Facundo Della Motta; y el hijo del difunto empresario Estornell, Héctor Estornell. Son cuatro. Quizá se agreguen y descarten nombres para lo que viene. La coordinadora para Capital, la directora de la Casa de Sarmiento, Lucía González, uso las redes para advertir: "El Mágico (como le dicen a Peluc) sorprenderá. LLA ya ganó", escribió.

En tanto, el peronismo sanjuanino sigue atrapado en su propio laberinto. A fines del 2025 sonó con fuerza la posibilidad de un armado que encabece el diputado nacional Jorge Koky Chica. Sin embargo, con el paso de los meses fue bajando los decibeles. El exsecretario de Deportes de Sergio Uñac no se pronunció todavía. Ciertamente, cuando falta un dirigente de peso en los departamentos del Eje Libertador, se lanza el rumor sobre Koky. Tiene sentido. La idea del sector uñaquista es que haya un candidato que aglutine a los propios votantes.

El peronismo que responde a Uñac es autocrítico sobre los armados en la Capital. Sobre todo porque los dos exintendentes anteriores a Laciar no sobrevivieron. Emilio Baistrocchi desbancó a Franco Aranda. Ahora Baistrocchi es parte del cordobesismo en San Juan y Aranda es el representante de Sergio Massa. Cada uno juega por su lado. Entonces la idea es poner un candidato que, aún saliendo segundo o tercero, le sume votos, los que pueda, al candidato a gobernador del Partido Justicialista. Sea quien sea.

Por su parte, el peronismo que reporta al exgobernador José Luis Gioja tiene la carta de Leonardo Gioja, exdiputado provincial y excandidato en Capital. Tuvo un resultado positivo en el 2023. Ingresó dos concejales por su lista. El tema es si el propio exlegislador aspira a un cargo municipal o pide pista provincial.