La Casa Rosada abre el debate por la reelección de Milei y empieza a mirar hacia 2027

Aunque todavía falta más de un año para las elecciones presidenciales, dentro del Gobierno nacional comenzaron las primeras discusiones sobre el camino político que podría llevar a Javier Milei a buscar la reelección en 2027 .

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Las conversaciones son todavía preliminares y no existe una estrategia cerrada. Sin embargo, distintos sectores de La Libertad Avanza ya analizan posibles acuerdos con gobernadores, modificaciones al sistema electoral y hasta el perfil que debería tener quien acompañe al Presidente en una eventual fórmula.

El debate no encuentra una posición unificada dentro de la administración libertaria. Un sector considera que anticipar la discusión electoral podría distraer la atención de los objetivos de gestión y sostiene que la prioridad debe ser profundizar las transformaciones impulsadas por el Gobierno.

Otro grupo entiende que la posibilidad de un segundo mandato debe incorporarse naturalmente al escenario político. También hay funcionarios que interpretan que mostrar continuidad más allá de 2027 puede funcionar como una señal de estabilidad para los mercados.

Milei, mientras tanto, evita presentarse públicamente como candidato y afirma que su principal desafío es mejorar su propia gestión. “ Compito contra mí mismo ”, expresó al referirse a la próxima elección.

Karina Milei empieza a mover el armado nacional

La construcción electoral está bajo la órbita de Karina Milei, con la participación de Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem. El objetivo será fortalecer la estructura de La Libertad Avanza y abrir conversaciones con partidos y gobernadores aliados.

En el oficialismo reconocen que una elección presidencial exige acuerdos diferentes a los de una legislativa. Por eso, la intención sería ampliar la base política sin avanzar necesariamente hacia un gobierno de coalición tradicional.

Las primeras discusiones incluyen:

Acuerdos electorales con gobernadores y fuerzas provinciales.

Fortalecimiento de La Libertad Avanza en todo el país.

Una posible reforma de las reglas electorales.

La búsqueda de mayor representación en Diputados y el Senado.

La definición de una eventual fórmula presidencial.

Analizan cambios en las PASO y posibles colectoras

Otro de los puntos que estudia la Casa Rosada es conseguir los votos necesarios para eliminar o volver a suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.

Dentro de las alternativas aparece la posibilidad de habilitar un sistema de colectoras, que permitiría que listas legislativas de gobernadores aliados acompañen la candidatura presidencial de Milei.

Por ahora, se trata de propuestas en evaluación. Tampoco están definidos los requisitos que deberían cumplir las agrupaciones para participar, aunque una opción sería exigir avales ciudadanos.

El nombre del eventual compañero de fórmula

En algunos despachos oficiales también comenzó a discutirse quién podría acompañar a Milei en una eventual candidatura. La principal condición sería que el futuro vicepresidente mantenga un fuerte alineamiento con la Casa Rosada.

El planteo surge en medio de la distante relación del Gobierno con Victoria Villarruel. Los funcionarios libertarios pretenden evitar que se repitan las diferencias políticas registradas durante la actual gestión.

En ese escenario, el nombre de Patricia Bullrich comenzó a ser mencionado en sectores del oficialismo. No existe una definición ni una candidatura confirmada y su eventual lugar dependerá también del comportamiento político que mantenga en el Senado durante los próximos meses.

Con numerosas decisiones todavía pendientes, la discusión ya ingresó a la Casa Rosada. Alianzas, sistema electoral y nombres propios forman parte de un operativo que recién comienza y que tendrá como principal objetivo construir el escenario político del oficialismo para 2027.