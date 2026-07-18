    • 18 de julio de 2026 - 21:12

    Darío Genua deja la Secretaría de Ciencia y Tecnología y Santilli avanza con cambios en el Gobierno

    El funcionario dejará su cargo la próxima semana. Diego Santilli busca imprimir su sello en la Jefatura de Gabinete y definirá a un reemplazante para un área estratégica que tiene bajo su órbita al CONICET y otros organismos nacionales.

    GENUA
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno nacional se prepara para una nueva modificación en su gabinete. En los próximos días se oficializará la salida de Darío Genua de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, en el marco de la reorganización impulsada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien continúa consolidando su equipo de trabajo tras asumir el cargo.

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    La decisión responde a la intención de Santilli de conformar una estructura con funcionarios de su confianza en áreas consideradas estratégicas para la administración nacional. Aunque la renuncia todavía no fue presentada formalmente, distintas fuentes oficiales señalaron que la salida del funcionario ya está definida y se hará efectiva la próxima semana.

    Un área clave dentro del Gobierno

    La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología tiene bajo su órbita organismos de peso dentro del Estado, entre ellos el CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación (ANPIDTI), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) y la empresa VENG.

    En las últimas semanas, además, parte de sus competencias fueron redistribuidas. ARSAT pasó a depender de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, encabezada por Gustavo Coria, mientras que el ENACOM quedó bajo el control directo de la Jefatura de Gabinete.

    Santilli gana peso en la estructura oficial

    La salida de Genua se suma a otros cambios realizados desde la llegada de Santilli al Gobierno. Días atrás también fue reemplazado Federico Sicilia en la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, cargo que pasó a ocupar Mariana Vello.

    Según trascendió, el nuevo jefe de Gabinete pretende rodearse de funcionarios cercanos o, al menos, ajenos a las internas entre los distintos sectores de La Libertad Avanza. En ese contexto, el nombre del sucesor de Genua todavía no fue definido, aunque en la Casa Rosada aseguran que será una persona de confianza del entorno de Santilli.

    Cómo llegó Genua al Gobierno

    Darío Genua había desembarcado en la administración nacional durante la gestión de Guillermo Francos al frente de la Jefatura de Gabinete, tras haber sido recomendado por el consultor Rodrigo Lugones. Previamente había trabajado en el municipio bonaerense de Pilar.

    El funcionario logró mantenerse en el cargo durante los cambios de conducción que atravesó la Jefatura de Gabinete, pero la llegada de Santilli marcó un nuevo reordenamiento político que terminará con su salida.

    Por el momento, desde el Ejecutivo no anticipan nuevos cambios de magnitud en las secretarías que dependen de la Jefatura de Gabinete, aunque reconocen que continuará el proceso de reorganización de distintas áreas del Gobierno nacional.

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