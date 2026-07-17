La Libertad Avanza inauguró una nueva sede en el departamento Santa Lucía

La Libertad Avanza inauguró este viernes una nueva sede partidaria en el departamento Santa Lucía, ubicada en calle Colón 159 Sur, en un acto encabezado por el diputado nacional y líder del espacio en San Juan, José Peluc.
El diputado nacional José Peluc encabezó la apertura de un nuevo local partidario en San Juan. Aseguró que el espacio está "a un paso de ser gobierno" y anunció una campaña sobre los presupuestos municipales.
La Libertad Avanza inauguró este viernes una nueva sede partidaria en el departamento Santa Lucía, ubicada en calle Colón 159 Sur, en un acto encabezado por el diputado nacional y líder del espacio en San Juan, José Peluc.
Acompañaron la actividad el diputado nacional y referente político del departamento, Abel Chiconi; el diputado provincial Fernando Patinella; el dirigente Martín Turcumán; concejales, funcionarios nacionales y provinciales de La Libertad Avanza, además de una importante cantidad de dirigentes y simpatizantes.
La bienvenida estuvo a cargo del referente departamental Juan Sancassani y del diputado nacional Abel Chiconi, quienes destacaron el crecimiento del espacio y el compromiso de la militancia en Santa Lucía.
Durante su discurso, José Peluc puso en valor el protagonismo de la militancia y afirmó: "Los jóvenes y las mujeres son los pilares más importantes de este espacio y de todos los espacios que venimos inaugurando. Así que felicitaciones".
Además, sostuvo que La Libertad Avanza continúa consolidando su presencia en toda la provincia y aseguró: "Estamos a un paso de ser gobierno a nivel provincial y también departamental, y vamos a seguir en esta línea".
En ese sentido, anunció que el espacio impulsará una campaña de transparencia sobre el manejo de los recursos públicos: "Vamos a salir a decirle a la gente de cuánto es el presupuesto de cada municipio y en qué se gasta. Con esta verdad vamos a llegar a la gente para que sepa la realidad y seguiremos hasta donde nos indica Javier Milei".
Finalmente, Peluc reafirmó el compromiso del espacio con el proyecto nacional: "Estamos convencidos de que este es el camino y no vamos a aflojar hasta llevar las ideas de la libertad a cada rincón de Santa Lucía y de todo San Juan".