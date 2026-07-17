La Libertad Avanza inauguró una nueva sede en el departamento Santa Lucía

La Libertad Avanza inauguró este viernes una nueva sede partidaria en el departamento Santa Lucía , ubicada en calle Colón 159 Sur, en un acto encabezado por el diputado nacional y líder del espacio en San Juan, José Peluc .

Acompañaron la actividad el diputado nacional y referente político del departamento, Abel Chiconi ; el diputado provincial Fernando Patinella ; el dirigente Martín Turcumán ; concejales, funcionarios nacionales y provinciales de La Libertad Avanza, además de una importante cantidad de dirigentes y simpatizantes.

La bienvenida estuvo a cargo del referente departamental Juan Sancassani y del diputado nacional Abel Chiconi, quienes destacaron el crecimiento del espacio y el compromiso de la militancia en Santa Lucía.

Durante su discurso, José Peluc puso en valor el protagonismo de la militancia y afirmó: "Los jóvenes y las mujeres son los pilares más importantes de este espacio y de todos los espacios que venimos inaugurando. Así que felicitaciones".

Además, sostuvo que La Libertad Avanza continúa consolidando su presencia en toda la provincia y aseguró: "Estamos a un paso de ser gobierno a nivel provincial y también departamental, y vamos a seguir en esta línea".

En ese sentido, anunció que el espacio impulsará una campaña de transparencia sobre el manejo de los recursos públicos: "Vamos a salir a decirle a la gente de cuánto es el presupuesto de cada municipio y en qué se gasta. Con esta verdad vamos a llegar a la gente para que sepa la realidad y seguiremos hasta donde nos indica Javier Milei".

Finalmente, Peluc reafirmó el compromiso del espacio con el proyecto nacional: "Estamos convencidos de que este es el camino y no vamos a aflojar hasta llevar las ideas de la libertad a cada rincón de Santa Lucía y de todo San Juan".