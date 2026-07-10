Una moto robada en Capital abrió la pista para desarticular un taller clandestino en Chimbas

Secuestraron vehículos desmantelados, herramientas para adulterar motores y hasta un kit de peluquería robado. Dos menores quedaron a disposición de la Justicia.

Un importante golpe a la comercialización ilegal de autopartes dieron los efectivos de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de San Juan . Tras una intensa investigación que comenzó en pleno centro capitalino, los pesquisas lograron desbaratar un desarmadero clandestino que funcionaba en el departamento Chimbas , secuestrando vehículos adulterados, herramientas de corte y gran cantidad de piezas de dudosa procedencia.

Fuentes policiales informaron que el hilo conductor del caso fue el robo de una motocicleta Benelli TRK de 250 cc. El damnificado había denunciado que el pasado 3 de julio, durante la madrugada, malvivientes se la sustrajeron del interior del complejo habitacional donde reside, en el interior del Barrio San Martín, en Capital.

La respuesta de los investigadores fue inmediata. Esa misma noche, mediante tareas de vigilancia y rastreo, los efectivos de la fuerza provincial localizaron el rodado de alta gama oculto en una vivienda deshabitada en Chimbas. Tras recuperar la moto, la investigación no se detuvo: los pesquisas lograron identificar a los presuntos autores del hecho, resultando ser dos menores de edad.

Con las pruebas sobre la mesa, el Juzgado de Menores en turno libró las órdenes de Capital a Chimbas. Ayer, 9 de julio, la Policía desplegó un fuerte operativo que incluyó cinco allanamientos simultáneos en diferentes domicilios del municipio chimbero.

Los resultados confirmaron las sospechas de los investigadores. En las distintas viviendas registradas se encontraron la parrilla porta baulera, la documentación y el chaleco refractario que le faltaban a la Benelli recuperada días atrás. Pero el hallazgo mayor se dio en uno de los inmuebles, acondicionado especialmente como un taller clandestino de desguace.

Allí, los uniformados incautaron otra motocicleta completamente desarmada y con las numeraciones de cuadro y motor devastadas. Además, los peritos secuestraron una amoladora, cuños alfanuméricos (utilizados para remarcar motores), y decenas de autopartes listas para el mercado negro, tales como espejos retrovisores, cachas de diferentes modelos, porta patentes y ópticas.

El procedimiento sumó una sorpresa de último momento cuando, al ingresar a una de las propiedades, un sospechoso intentó deshacerse de una caja arrojándola al techo. Al revisar el paquete, los policías descubrieron un kit de barbería profesional marca JRL. Al no poder acreditar su propiedad ni procedencia legítima, los elementos también fueron retenidos.

Por el hecho, los dos menores de edad implicados quedaron vinculados a la causa y a disposición estricta del Juzgado de Menores, mientras la Policía continúa investigando las ramificaciones de esta banda dedicada al desarme de motos en el Gran San Juan.