    • 5 de julio de 2026 - 18:08

    El misterio de la moto sin patente: apareció tirada en la calle y escondía un pedido de secuestro

    El rodado fue hallado durante un patrullaje en el barrio Costa Canal 1. Tenía partes adulteradas y registraba un pedido de secuestro vigente por un robo denunciado en Buenos Aires.

    La moto HondaWave 110 cc recuperada por la Policía.

    La moto Honda Wave 110 cc recuperada por la Policía.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una motocicleta que era buscada por la Justicia de la provincia de Buenos Aires fue recuperada por la Policía de San Juan luego de ser encontrada abandonada en una calle del barrio Costa Canal 1.

    Leé además

    una joven pide ayuda para recuperar su moto: tanto sacrificio para que te arruinen la vida en un minuto

    Una joven pide ayuda para recuperar su moto: "Tanto sacrificio para que te arruinen la vida en un minuto"
    La moto robada por los jóvenes.

    Detuvieron a un joven de 18 años y a un menor por el robo de una moto en Rawson

    El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 2ª mientras realizaban recorridas de prevención por calle Rogelio Cerdera. Al llegar a la altura del 288, los uniformados advirtieron la presencia de una Honda Wave 110 cc tirada sobre la calzada y sin chapa patente.

    Al inspeccionar el vehículo, los policías detectaron varias irregularidades. La moto no tenía el tambor de arranque y presentaba plásticos adulterados, por lo que decidieron verificar sus datos a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

    La consulta confirmó que el rodado tenía un pedido de secuestro vigente, ya que había sido denunciado como robado en la provincia de Buenos Aires.

    Tras la confirmación, la motocicleta fue secuestrada y trasladada a la sede de la Comisaría 2ª, donde quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Moto secuestrada.

    Secuestraron una moto con motor adulterado vinculada a un robo en 2024

    El joven llevaba desaparecido una semana.

    Encontraron muerto y semienterrado a un joven que era buscado desde hacía una semana

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Los implicados en los apremios ilegales dentro de la Comisaría 6ta.

    Apremios ilegales en la Comisaría 6ta: imputan a dos policías más y prorrogaron la investigación a la espera de pericias

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Jonathan Javier Hernández, el motociclista que pelea por su vida tras sufrir un choque en Trinidad. 

    Quién es el motociclista que pelea por su vida tras un grave choque en Trinidad

    Por Redacción Diario de Cuyo