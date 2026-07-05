El misterio de la moto sin patente: apareció tirada en la calle y escondía un pedido de secuestro

El rodado fue hallado durante un patrullaje en el barrio Costa Canal 1. Tenía partes adulteradas y registraba un pedido de secuestro vigente por un robo denunciado en Buenos Aires.

Una motocicleta que era buscada por la Justicia de la provincia de Buenos Aires fue recuperada por la Policía de San Juan luego de ser encontrada abandonada en una calle del barrio Costa Canal 1.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 2ª mientras realizaban recorridas de prevención por calle Rogelio Cerdera. Al llegar a la altura del 288, los uniformados advirtieron la presencia de una Honda Wave 110 cc tirada sobre la calzada y sin chapa patente.

Al inspeccionar el vehículo, los policías detectaron varias irregularidades. La moto no tenía el tambor de arranque y presentaba plásticos adulterados, por lo que decidieron verificar sus datos a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

La consulta confirmó que el rodado tenía un pedido de secuestro vigente, ya que había sido denunciado como robado en la provincia de Buenos Aires.