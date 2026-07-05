Encontraron muerto y semienterrado a un joven que era buscado desde hacía una semana

Gastón Montenegro tenía 25 años. Días antes del hallazgo, cuatro personas fueron detenidas en allanamientos vinculados a una causa por venta de droga.

La búsqueda de Gastón Daniel Montenegro terminó con el peor desenlace. El joven de 25 años, que era intensamente buscado desde hacía una semana tras desaparecer en la ciudad santafesina de Capitán Bermúdez, fue encontrado muerto este sábado por la mañana en una zona rural de Serodino.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento brindada por la Justicia a los medios locales, el cuerpo estaba semienterrado. A partir de ese hallazgo, la investigación quedó centrada en reconstruir qué ocurrió con el joven desde el momento en que fue visto por última vez hasta su muerte.

La desaparición de Montenegro había generado una fuerte preocupación entre sus familiares, quienes sostenían que existía una filmación en la que, presuntamente, se observaba cómo dos hombres armados lo obligaban a subir a un automóvil.

En el marco de la investigación, el lunes pasado se realizaron una serie de allanamientos que culminaron con la detención de cuatro personas vinculadas a la venta de droga.

Tras el hallazgo del cuerpo, los investigadores intentan establecer si los detenidos tuvieron participación directa en el crimen y cuál fue la secuencia de hechos que terminó con la muerte del joven.