Apremios ilegales en la Comisaría 6ta: imputan a dos policías más y prorrogaron la investigación a la espera de pericias

La investigación por el presunto caso de apremios ilegales ocurrido en la Comisaría 6ª de Rawson sumó un nuevo capítulo. Durante una audiencia realizada esta semana, el fiscal Iván Grassi solicitó la prórroga de la Investigación Penal Preparatoria, pedido que fue concedido por el juez de Garantías, Pablo León y además se incorporó a dos nuevos policías como imputados en la causa.

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Los nuevos acusados quedaron vinculados al expediente luego de que la investigación determinara que estuvieron presentes durante toda la secuencia de los hechos: desde la detención de la víctima, el traslado a la dependencia policial y hasta el momento en que se habrían producido los presuntos apremios ilegales.

Con esta ampliación, los imputados en la causa son Gabriel Adrián Mariño, señalado como presunto autor de las agresiones; Cristian Gabriel Aciar y Alejandro Emiliano González, quienes ya estaban imputados como partícipes; y ahora también Alan Nieva y Martina Rocío Peralta.

Mariño, Aciar y González estuvieron detenidos en el Penal de Chimbas, pero ya siguen el proceso bajo libertad condicional.

Fuentes judiciales indicaron que la Fiscalía aguarda los resultados de nuevas pericias médicas sobre el estado de salud de la víctima, Cristian Morales, ya que esos informes serán determinantes para definir si corresponde ampliar la imputación con nuevos delitos o agravar la calificación legal contra los efectivos involucrados.

Quiroga, ayudante de la defensora oficial Cecilia Mut, el abogado Gustavo Sánchez, las letradas Ludmila Derka y Ester Iragorre, representantes de la defensa; el fiscal Iván Grassi y la ayudante fiscal Victoria Martín.

La investigación se inició tras la detención de Morales durante la madrugada del 1 de julio de 2025, procedimiento que, según la hipótesis fiscal, habría sido ilegal. La acusación sostiene que los efectivos confeccionaron un acta de contravención falsa para justificar la aprehensión, al afirmar que el hombre había participado de una pelea callejera que, de acuerdo con las pruebas reunidas, nunca existió.

Una vez dentro de la comisaría, Morales habría sido víctima de una violenta golpiza. Según la denuncia y los testimonios incorporados al expediente, fue obligado a desnudarse y, al resistirse, habría sido agredido físicamente por uno de los policías. Parte de esa secuencia quedó registrada en un video que posteriormente se viralizó.

Otro de los detenidos esa noche, Maximiliano Martínez, declaró que fue obligado a limpiar la sangre de Morales y que su compañero permaneció durante varias horas sin recibir asistencia médica.

El juez de la causa es Pablo León.

Los informes médicos revelaron que la víctima sufrió un derrame cerebral, fracturas de cráneo, del oído y de la nariz, además de una hemorragia interna, lesiones que obligaron a practicarle una craniectomía de urgencia.

Con la incorporación de dos nuevos imputados y la posibilidad de sumar nuevos delitos a la acusación, la causa por el presunto caso de violencia institucional en la Comisaría 6ª continúa avanzando y podría registrar nuevas novedades en las próximas semanas.