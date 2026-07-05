Quién es Jonathan Hernández, el motociclista que pelea por su vida tras un grave choque en Trinidad

La preocupación crece en San Juan por el estado de salud de Jonathan Javier Hernández, el motociclista de 26 años que permanece internado con graves lesiones tras protagonizar un violento siniestro vial en Trinidad, departamento Capital.

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Un motociclista terminó inconsciente tras un fuerte choque con un auto en Capital

Hernández es un barbero y colorista de profesión. Además padre de un niña, de nombre Olivia.

Mientras continúa su lucha por recuperarse en el Hospital Rawson, familiares, amigos y allegados iniciaron una cadena de oración que rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales, donde cientos de personas expresaron su apoyo al joven.

El mensaje fue acompañado por una imagen de una persona rezando frente al Sagrado Corazón de Jesús situado en el Hospital Rawson y refleja la angustia que atraviesa su entorno.

"Acá estoy, hermano, esperando el parte médico tuyo, no me voy a ir. Vamos que estamos todos en oración por vos, Jonathan Javier Hernández. Tu hija Olivia te espera y toda la familia", expresa la publicación, realizada por Braian Ríos Hernández, hermano del motociclista, que se viralizó durante las últimas horas. "Acá estoy, hermano, esperando el parte médico tuyo, no me voy a ir. Vamos que estamos todos en oración por vos, Jonathan Javier Hernández. Tu hija Olivia te espera y toda la familia", expresa la publicación, realizada por Braian Ríos Hernández, hermano del motociclista, que se viralizó durante las últimas horas.

El grave choque en Trinidad

El siniestro ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada del sábado en la intersección de calle Mendoza y Avenida de Circunvalación, en Trinidad.

De acuerdo con las primeras actuaciones de la UFI Delitos Especiales, Hernández circulaba a bordo de una motocicleta Rouser de 200 centímetros cúbicos cuando, por motivos que todavía son investigados, impactó desde atrás contra un Chevrolet Meriva que era conducido por Omar Oscar Distefano.

Jonathan es barbero y colorista de profesión.

Como consecuencia del fuerte choque, el motociclista salió despedido de la moto y cayó violentamente sobre el pavimento, donde quedó inconsciente hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Su estado de salud

Jonathan Hernández permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Rawson con un cuadro delicado.

El parte médico informó que sufrió un traumatismo encéfalo craneano moderado, traumatismo cerrado de tórax, múltiples escoriaciones y politraumatismos, lesiones que motivaron su inmediata internación y un seguimiento permanente por parte del equipo médico.

Mientras avanza la investigación para determinar cómo ocurrió el siniestro, familiares y amigos mantienen la esperanza de una evolución favorable y continúan convocando a la comunidad sanjuanina a sumarse a la cadena de oración por la pronta recuperación del joven de 26 años.