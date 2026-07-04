    • 4 de julio de 2026 - 13:23

    Un motociclista terminó inconsciente tras un fuerte choque con un auto en Capital

    El siniestro ocurrió durante la madrugada en la intersección de calle Mendoza y Avenida de Circunvalación.

    Hospital Rawson.&nbsp;

    Hospital Rawson. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un motociclista de 26 años resultó gravemente herido durante la madrugada de este sábado tras protagonizar un choque con un automóvil en el departamento Capital. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde permanece internado bajo observación.

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    El siniestro vial se registró alrededor de las 2.19 en la intersección de calle Mendoza y Avenida de Circunvalación, según informaron desde la UFI Delitos Especiales.

    De acuerdo con las primeras actuaciones, un automóvil conducido por Omar Oscar Distefano circulaba por calle Mendoza de sur a norte cuando, por motivos que aún son materia de investigación, colisionó con una motocicleta que era conducida por Jonathan Javier Hernández, de 26 años.

    Como consecuencia del fuerte impacto, Hernández sufrió lesiones de consideración y fue trasladado en estado inconsciente al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson. El parte médico indicó que el motociclista presenta traumatismo encéfalo craneano moderado, traumatismo cerrado de tórax, escoriaciones múltiples y politraumatismos, por lo que permanece internado en observación mientras evoluciona su estado de salud.

    Personal de la UFI Delitos Especiales llevó adelante las primeras pericias en el lugar del hecho.

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