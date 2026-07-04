    • 4 de julio de 2026 - 11:15

    Condenaron a un hombre que apuñaló a un motociclista: por reincidente, deberá pasar casi 1 año en la cárcel

    Recibió una pena única de 10 meses de prisión efectiva tras admitir su responsabilidad en un juicio abreviado por una agresión ocurrida en mayo.

    Foto gentileza.

    Foto gentileza.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia de San Juan condenó a Lucas Alejandro Suárez Garrido a una pena única de 10 meses de prisión de cumplimiento efectivo tras encontrarlo responsable de haber apuñalado a un motociclista durante un violento episodio ocurrido en el departamento Pocito.

    Leé además

    Hospital Rawson. 

    Un motociclista terminó inconsciente tras un fuerte choque con un auto en Capital
    Marcelo Porcel.

    Marcelo Porcel pidió ser juzgado por un jurado popular en la causa por presuntos abusos sexuales

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La sentencia fue dictada mediante un juicio abreviado, en el que intervino la Unidad Fiscal Genérica, representada por el fiscal José Plaza, con la asistencia del ayudante fiscal Jorge Sánchez. La resolución homologó el acuerdo alcanzado entre las partes y declaró al imputado autor material del delito de lesiones leves.

    El hecho ocurrió el 5 de mayo de 2026, alrededor de las 13.10, cuando la víctima circulaba en una motocicleta por inmediaciones de los barrios Teresa de Calcuta y San Martín Sector 1, en Pocito. Según la investigación, al ingresar por una calle proyectada fue interceptado por un grupo de personas que le bloqueó el paso.

    De acuerdo con la denuncia, el motociclista detuvo la marcha y fue agredido físicamente por varias personas. En medio del ataque, Suárez Garrido habría extraído un cuchillo y le provocó un corte en el costado izquierdo del abdomen, mientras otros integrantes del grupo también lo golpeaban.

    Durante la audiencia, el juez hizo lugar al acuerdo de juicio abreviado y condenó a Suárez Garrido a tres meses de prisión efectiva por el delito de lesiones leves. Además, al comprobarse que el condenado era reincidente, el tribunal declaró su reincidencia conforme al artículo 50 del Código Penal y unificó esta condena con otra pena de siete meses de prisión efectiva que pesaba en su contra en un legajo anterior.

    De esta manera, Suárez Garrido deberá cumplir una pena única de 10 meses de prisión de cumplimiento efectivo, además de afrontar el pago de las costas del proceso.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Estafa.

    Le robaron un celular en Chile y le vaciaron una cuenta con $6 millones: acordaron devolverle el dinero

    Por Redacción Diario de Cuyo
    denuncio a su ex por abuso sexual contra su hijo, pero la fiscalia retiro la acusacion a un mes del juicio

    Denunció a su ex por abuso sexual contra su hijo, pero la Fiscalía retiró la acusación a un mes del juicio

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Juan José González, Juan José Valverde, Jorge Eduardo Santoni y Enzo Ariel Fava, cuatro de los cinco imputados. La quinta, una mujer, ex proveedora del Estado, estuvo en la audiencia de forma virtual. 

    Imputan a tres policías, un ingeniero y una proveedora del Estado por la causa de las 150 computadoras desaparecidas de la fuerza provincial

    Por Germán González
    Caso Emir Barboza: dos imputados, condenados a 4 años de prisión por abuso de arma en juicio abreviado

    Caso Emir Barboza: dos imputados, condenados a 4 años de prisión por abuso de arma en juicio abreviado

    Por Redacción Diario de Cuyo