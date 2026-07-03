En una audiencia de juicio abreviado, la Justicia resolvió la situación de otros dos acusados en la causa.

Caso Emir Barboza: dos imputados, condenados a 4 años de prisión por abuso de arma en juicio abreviado

En el marco de la causa por el crimen de Emir Barboza, la Justicia de San Juan resolvió en una audiencia de juicio abreviado la situación de distintos imputados, con definiciones que incluyeron condenas y medidas procesales para otros acusados.

Por un lado, dos de los imputados, Dante Emanuel Carrizo y Hernán Ariel Carrizo, fueron condenados a cuatro años de prisión por el delito de abuso de arma, tras una recalificación legal de los hechos en el proceso judicial.

En paralelo, otros tres acusados —Jonathan Carrizo, Alan Bazán y Gonzalo Orostizaga— fueron beneficiados con la libertad, aunque continuarán formalmente vinculados a la investigación. Según lo dispuesto, deberán someterse a las medidas judiciales establecidas, entre ellas la prohibición de acercamiento a la familia Barboza.

Jonathan Carrizo, Bazán y Orostizaga. Fuentes judiciales indicaron que, en esta etapa, se prevé que una vez que venza la prisión preventiva (IPP) y se complete el avance del proceso, estos imputados sean finalmente sobreseídos, en el marco de la resolución progresiva de la causa.