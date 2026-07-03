VIDEO: el momento en que un niño atropelló y mató a 8 monjes en Tailandia

El conductor, un niño de 11 años, tomó la camioneta de sus padres sin permiso y embistió a los religiosos, dejando además más de una decena de heridos.

La provincia de Mukdahan, en el noreste de Tailandia, fue escenario de una tragedia que sacudió al país y a la comunidad budista. Durante un peregrinaje religioso, un menor de 11 años tomó sin autorización la camioneta de sus padres y atropelló a un grupo de monjes que caminaba en fila india. El impacto dejó al menos ocho muertos y más de una decena de heridos, varios en estado crítico. Los videos son tremendos.

El grupo estaba compuesto por unos 34 monjes y cinco laicos que recorrían más de 200 kilómetros hacia Ubon Ratchathani. El monje sobreviviente Phra Sompong relató: “Vi a un niño acercarse al volante de una camioneta. En ese momento estaba cantando ‘Buddho, Buddho’. Luego, de repente, la camioneta nos embistió a toda velocidad”.

El gobernador provincial, Worayan Boonnarach, confirmó que el accidente ocurrió alrededor de las 11:00 hora local y que el conductor era un menor. “El niño tomó el vehículo de sus padres sin permiso y lo condujo hasta perder el control”, explicó.

Al menos nueve monjes budistas murieron y más de diez personas resultaron heridas en Mukdahan, #Tailandia, luego de que un niño de 11 años tomara sin permiso la camioneta de sus padres e impactara contra una procesión religiosa, según reportes difundidos en redes sociales. Debido… pic.twitter.com/5y2gb9oTWM — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) July 3, 2026

La policía de Mukdahan, encabezada por el coronel Pairoj Thaiphutsa, informó que el menor fue detenido y que sus padres fueron citados para determinar responsabilidades legales. “El vehículo fue llevado a peritaje forense y estamos evaluando los cargos por negligencia que podrían recaer sobre los adultos responsables”, señaló.