    • 27 de junio de 2026 - 12:55

    Video: el enojo de Marcelo Bielsa con un periodista después de la eliminación de Uruguay del Mundial

    El entrenador argentino Marcelo Bielsa se acercó a hablar con la prensa, pero la demora y la bronca por el resultado hicieron que el encuentro terminara de la peor manera.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Uruguay perdió 1-0 ante España y quedó eliminado del Mundial en la fase de grupos. Una vez finalizado el encuentro, Marcelo Bielsa tuvo un tenso cruce con un periodista en el campo de juego.

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    “Dale, de una vez”, le gritó el entrenador argentino al camarógrafo que en ese momento acomodaba su equipo de trabajo.

    “No logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores”, analizó en primera instancia el entrenador cuando arrancó la entrevista.

    Después de ese episodio, el DT respondió con pocas palabras y dio por terminada la charla sin profundizar en sus respuestas.

    La supuesta discusión entre Marcelo Bielsa y los referentes de Uruguay

    Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte y Sergio Rochet fueron los futbolistas que mantuvieron una reunión privada con el entrenador argentino y le cuestionaron algunas decisiones, según consignó El Espectador.

    El primero fue la intensidad de los entrenamientos explicándole que los futbolistas no aguantan de esa forma y terminan muy cansados luego de las prácticas, por lo que le pidieron cambiar las formas.

    También le expresaron cómo quieren jugar ante España en el partido decisivo: con un bloque bajo y de contragolpe. A raíz de esto, Bielsa convocó a una reunión con todo el plantel, lo que derivó en más conflictos.

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