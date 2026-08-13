    • 13 de agosto de 2026 - 08:39

    Messi volvió a jugar en Inter Miami tras la pérdida de su padre y recibió un emotivo reconocimiento

    El capitán argentino ingresó en el segundo tiempo, recibió una emocionante ovación y volvió a las canchas apenas cuatro días después del fallecimiento de Jorge Messi.

    Lionel Messi.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lionel Messi volvió a ponerse la camiseta del Inter Miami después de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida. El capitán argentino ingresó en el segundo tiempo frente a León de México, por la tercera fecha de la Leagues Cup, pero no pudo evitar la derrota por 3-2 que dejó al equipo estadounidense eliminado del certamen.

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    El regreso del rosarino se produjo apenas cuatro días después de la muerte de su padre, Jorge Messi, por lo que su presencia en el encuentro no estaba asegurada. El futbolista había viajado a la Argentina para despedirlo y no había participado del partido anterior del Inter Miami ante Monterrey.

    Messi ingresó en el segundo tiempo y recibió una ovación

    Messi comenzó el partido en el banco de suplentes y saltó al campo de juego al inicio de la segunda mitad. Su aparición generó una fuerte reacción en el estadio, con una ovación de los hinchas que acompañó al argentino en su regreso.

    El rosarino intentó cambiar el rumbo de un partido complicado para el conjunto dirigido por Guillermo Hoyos. Incluso participó de una jugada que pudo haber terminado en el empate, pero finalmente Inter Miami no logró revertir el resultado.

    El sentido abrazo tras una jugada

    Jhohan Romaña se le acercó tras bloquearle un disparo y protagonizó un gesto de apoyo. De acuerdo con el video de ESPN, el colombiano le dijo unas palabras, lo abrazó y le acarició la cabeza, logrando sacarle una sonrisa al argentino.

    La reaparición de Messi no alcanzó para evitar la eliminación de Inter Miami, que cayó 2-3 frente a León.

    El conjunto de la MLS (MLS) se despide del certamen con un triunfo y dos derrotas, en una edición en la que apenas pudo contar con su figura debido al fallecimiento de su padre.

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