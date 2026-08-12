El emotivo posteo de Lionel Messi tras la muerte de su papá: "No sé cómo seguir"

Lionel Messi atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. Tras despedir a su padre, Jorge Messi, el capitán de la Selección argentina publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales acompañado por una fotografía junto a él y expresó el profundo dolor que siente por su partida.

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Cristiano Ronaldo acompañó a Messi con un emotivo mensaje tras la muerte de su papá

En la carta, el futbolista reconoció que todavía no logra asimilar la muerte de su papá y recordó las conversaciones que mantenían a diario, además de los últimos meses en los que su salud se había deteriorado.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más”, escribió Messi. “Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más”, escribió Messi.

El rosarino también contó que sabía que su padre estaba sufriendo y que entendía que su partida podía significar el fin de ese padecimiento, pero lamentó que haya ocurrido demasiado pronto.

“Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, expresó. “Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, expresó.

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El recuerdo del último Mundial

Uno de los momentos más emotivos de la carta estuvo relacionado con el último Mundial disputado por Messi. El futbolista recordó que Jorge le había pedido especialmente que jugara aquel torneo y contó cómo atravesó la competencia mientras su padre enfrentaba un delicado estado de salud.

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste”, recordó. “Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste”, recordó.

Messi explicó que era la primera vez que su padre no iba a acompañarlo a una competencia de ese nivel y que su madre intentaba transmitirle tranquilidad sobre su estado de salud.

El capitán argentino contó que soñaba con llegar hasta la final para que Jorge pudiera viajar y verlo jugar al menos un partido.

“Yo te decía que íbamos a llegar a la final, así podías viajar”, relató. “Yo te decía que íbamos a llegar a la final, así podías viajar”, relató.

Sin embargo, esa posibilidad finalmente no se concretó. Messi llegó a la final, pero su padre no pudo estar presente.

“Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más”, escribió.

“No sé cómo seguir”

El futbolista también recordó que, después del Mundial, quedaron muchas conversaciones pendientes. Jorge creía que Argentina había perdido aquella final por penales y no pudo disfrutar junto a su hijo todo lo que había ocurrido durante el torneo.

“No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabes cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo”, expresó Messi. “No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabes cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo”, expresó Messi.

El delantero explicó que aquella historia fue uno de los pocos temas que no pudo conversar con su padre antes de su muerte. El resto, aseguró, lo compartían constantemente.

“Hablamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos”, recordó. “Hablamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos”, recordó.

Pero el cierre del mensaje fue todavía más conmovedor. Messi admitió que la pérdida de Jorge lo llevó incluso a cuestionarse su futuro en el fútbol.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, escribió.

Y finalmente dejó una frase que resume el vínculo entre ambos:

“Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”

Jorge Messi fue una figura fundamental en la vida personal y profesional de Lionel desde sus primeros pasos en el fútbol. Su relación estuvo marcada por el acompañamiento permanente durante toda la carrera del astro argentino, desde sus comienzos en Rosario hasta su consolidación como uno de los futbolistas más importantes de la historia.