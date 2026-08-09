    • 9 de agosto de 2026 - 18:18

    El conmovedor homenaje de Rodrigo De Paul a Lionel Messi tras la muerte de su papá

    El mediocampista argentino marcó para Inter Miami ante Monterrey y celebró mostrando la camiseta número 10 de su amigo, en un gesto dedicado a Lionel Messi.

    Rodrigo De Paul.

    Rodrigo De Paul.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En una noche atravesada por la emoción y el recuerdo de Jorge Messi, Rodrigo De Paul tuvo un gesto especial con Lionel Messi. El mediocampista convirtió para Inter Miami frente a Rayados de Monterrey por la Leagues Cup y aprovechó el festejo para homenajear a su amigo y compañero de la Selección Argentina.

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    Después de convertir, De Paul se quitó la camiseta de Inter Miami y dejó al descubierto la 10 de Messi que llevaba puesta debajo. Luego señaló el apellido de su amigo, miró hacia las cámaras y completó el homenaje con un gesto de corazón.

    La celebración tuvo lugar en un partido particularmente emotivo para el plantel de Inter Miami, que afrontó el encuentro sin su capitán. Messi viajó de urgencia a Argentina para despedir a su padre, Jorge Messi, quien murió este sábado en Rosario.

    Antes del comienzo del partido, los futbolistas de Inter Miami también tuvieron un gesto con el argentino. El encuentro comenzó con un minuto de silencio en memoria de Jorge Messi, mientras los jugadores lucieron brazaletes negros como señal de duelo.

    El club estadounidense también había manifestado públicamente su acompañamiento al capitán y a su familia. Además, modificó temporalmente su escudo en las redes sociales para incorporar un listón negro.

    En medio de una noche difícil para Messi y su familia, De Paul eligió el festejo de un gol para enviarle un mensaje de cariño a su amigo, con la camiseta número 10 como símbolo.

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